Mango besin değerleri: 100 gr Mango kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Mango, folik asit ve lif açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca içerisinde bulunan yüksek antioksidan sayesinde hem cilt hastalıklarına hem de kanser gibi hastalıkların tedavi sürecinde bol bol tüketilmelidir.

Mango Besin Değerleri

A ve C vitamini açısından zengin olan mango, 168 mg potasyum, 14 g şeker, 10 mg magnezyum, 0,4 g yağ, 0,2 mg demir ve 11 mg kalsiyum içermektedir. Ayrıca B ve D vitamini de vardır.

100 Gr Mango Kaç Kalori?

Besin maddesi açısından zengin olan mango 100 gr porsiyonu 59 kaloridir.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Tropikal meyveler arasında yer alan mango da 0,8 protein ve 15 gr karbonhidrat bulunmaktadır.