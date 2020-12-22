Leke ve Kırışıklıklar İçin Doğal Maske Tarifi

Cildinizde güneş lekeleri ve yüzeysel kırışıklar varsa, şimdi vereceğimiz salatalık maskesi tarifi sizin için ideal olabilir, hem de çok az bir malzemeyle…

Öncelikle bir adet salatalığa ihtiyacınız olacak. Salatalığın kabuklarını soyup, sonrasında kullanmak üzere kenara alabilirsiniz. Soyduğunuz kabukları buzdolabında beş dakika kadar bekleterek, maskeden sonra temiz bir cilde, kırışıklık olan bölgelere yapıştırabilirsiniz.



Maskeyi hazırlamak için salatalığın soyulmuş olan kısmını ise rendeleyin. Sonrasında bir kasede aldığınız rendelenmiş salatalığın üzerine tercihen ev yapımı bir yemek kaşığı yoğurt ilave edin. Ve bu mucizevi ikiliyi iyice birbirine geçene kadar karıştırın. Çünkü salatalık ve yoğurt, bir araya geldiğinde cildi sıkılaştırma ve kaybedilen nemi geri kazandırma özelliği taşıyor.







Ardından, elde ettiğiniz karışımı blender yardımıyla püre haline getirin. Ancak fazla sulanmasını engellemek için yüksek dereceli ve uzun süreli ezme işleminden kaçınmanız gerekir. Ayrıca granüllü yapısını yüzünüze uygulayacağınızdan, pütürlü kalmasında da fayda var.



Blender’dan geçirdiğiniz karışımı süzgeç kullanarak fazla suyundan arındırın. Suyunu ayrıca tonik olarak kullanmak için kenara ayırabilirsiniz.

Süzgeçte kalan kısımdan parmağınızla alıp yüzünüze tampon olarak uygulayın. 10 ila 15 dakika kadar yüzünüzde bekleteceğiniz maskeyi, sonrasında ılık suyla yıkadığınızda ve bunu düzenli olarak uyguladığınızda cildinizdeki gözle görünür etkilerini fark edeceksiniz.



Salatalığın nemlendirme özelliği sayesinde elastikiyetini ve nemini kaybetmiş cildiniz, yeniden canlılık kazanmaya başlar ve yüzeysel kırışıklıkları da tedavi etmeye yarayacaktır. Ancak hamilelik lekeleri ve derinleşen başka lekeler için yine de bir uzmandan yardım almakta fayda var.