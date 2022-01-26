Labioplasti Operasyonunun Faydaları Nelerdir, Nasıl Uygulanır?

Vajinal gençleştirme olarak da bilinen labioplasti, labia minoranın (iç dudaklar) ve/veya labia majoranın (dış dudaklar) değiştirilmesini içeren estetik cerrahi işlemidir. İç ve dış dudakların uzunluğu, klitorisin görünme oranı, simetri gibi çeşitli kriterler bulunmaktadır. Hastanın labialarının çok uzun olması durumunda labioplasti yapılabilir.

Bazı giyim, hareket zorluğu ya da tahriş gibi sorunlara yol açıyorsa tıbbi açıdan da uygulanması gerekir. Ancak çoğunlukla estetik amaçlarla uygulanır. Genel sağlığı yerinde olan herkes için genellikle uygun bir operasyondur. Labioplasti genital görünümü ve cinsel tatmini iyileştirmede etkili sonuçlar sağlayan, hasta memnuniyeti yüksek olan genital estetik operasyonlar arasında yer alır.

Labioplasti Faydaları Nelerdir?

Büyük labiumlar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Büyük iç dudak görünümünün kendilerine olan güvenlerini olumsuz etkilendiğini belirten birçok kadın mevcuttur. Labioplasti operasyonun faydaları şunlardır:

Vajinanın dışarıdan belli olması sorunu ortadan kaldırılabilir. Dar kıyafetlerde çıkıntı yapmaz. Terlemeye sebep olmaz. Mantar enfeksiyonu sorununu ortadan kaldırır. Kötü koku oluşmaz. Cinsel ilişkiden kaçınılmaz, çiftlerin cinsel hayatı normale döner. Cinsel ilişkide ağrı ve yanma olmaz. Mayo, bikini giyememe sorunu ortadan kalkar. Uzun süre oturulduğunda rahatsızlık duyulmaz.

Labioplasti Nasıl Uygulanır?

Rahat çıkarılıp giyinilen kıyafetler, prosedürden birkaç gün önce düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve bol su içmek operasyonunun başarısına büyük katkı sağlar.

İç dudaklara yönelik iki ana işlem türü vardır; kenar rezeksiyonu ve kama rezeksiyonu. Her ikisi de genellikle anestezi altında yapılır. Kenar rezeksiyonu, labianın "fazla" çıkıntılı kenarlarını düzeltmeyi içerir. Kama rezeksiyon, labia minör merkezinden kama şeklindeki deri şeritlerini keserek orijinal dudak kenarlarını korur ve kalan cildi eriyebilir dikişlerle bir araya getirir.

Labia majora prosedürleri genel olarak iki yolla ele alınır:

İstenilenden daha uzun veya daha dolgun olan labialarda doku kesmek veya liposuction kullanmak

İstenilen kadar dolgun olmayan labiaları dolgunlaştırmak için yağ veya diğer dolgu maddelerini enjekte etmek

İyileşme süreci nasıldır?

Genellikle ayakta tedavi prosedürüdür, yani aynı gün evinize gidebileceğiniz anlamına gelir. Yaklaşık 1 hafta boyunca labianın oldukça ağrılı ve şişmiş olabilir. Enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik ve ağrıyı azaltmak için anti-inflamatuar ilaçlar yazılabilir.

Prosedür sonrası dar giysiler giymekten, egzersiz ve zorlu aktivitelerden, cinsel ilişkiden 4 ile 6 hafta arasında uzak durulması gerekebilir. Operasyondan sonra şeklin tam olarak ortaya çıkması 6 ay sürebilir.