Kumral Saç Rengi Hangi Tene Ve Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Işıltılı ve canlı bir görünüm ile beraber doğal görüntü sağlayan kumral saç, her mevsim kadınların vazgeçilmezidir. Özellikle sarı saç tonları ile beraber kahve saç rengi üzerinden muhteşem bir karışım sağlayan kumral saç rengi, her sene her açıdan popülerliğini korumaya devam eder.

Kumral Saç Rengi Hangi Tene ve Kimlere Yakışır?

Renk tonuna bağlı olarak kumral saç rengi değişkenlik gösterir. O yüzden buna bağlı olarak kumral saç rengi hangi tene ve kimlere yakışır farklılık yaratır. Örneğin açık sarı kumral saç rengi pek çok kadının tercih ettiği seçenekler arasındadır. Daha çok buğday tane kadınlar için ön plana çıkar. Aynı zamanda beyaz tenli kadınlar için de güzel bir uyum sağlayan bu renk, koyu ten rengine sahip kadınlara pek gitmez.

Açık ve koyu tonların bir araya geldiği ancak koyu tona daha yakın olan orta kumral saç rengi ise, buğday tenli kadınlara oldukça fazla yakışmaktadır. Ayrıca hemen hemen her türlü saç modeli üzerinden uyumlu bir görünüm sağlar.

Koyu kumral saç rengi ise her türlü ten rengine uyum sağlayan bir görünüm sunar. Vücuttaki cilt tonları için ortak kullanılabilir.

Koyu Kumral Saç Rengi Akar mı?

Koyu kumral saç rengi kolay kolay akmayan bir renktir. Ayrıca değiştirilmek istendiğinde dahi zaman içerisinde yavaş yavaş renk değişikliği yaratır. Bu durum koyu kumral saç renginin tonuna bağlı olarak da değişkenlik gösterir.

Koyu Kumral Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Koyu kumral saç rengi için çok dikkatli bir bakım ele alınmalıdır. Özellikle renk tonunu kaçırılmaması; parlak ve canlı şekilde kalabilmesi için, belli başlı bazı hususlar ele alınmalıdır.

- Doğal saç bakım ürünleri kullanılmalıdır.

- Mutlaka yağlı saçlar nemlendirilmelidir.

- Saçlar doğal yollarla kurutulmalıdır.

- Koyu kumral saç renginin tonuna uygun şampuan değerlendirilmelidir.