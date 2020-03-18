Küllü Kumral Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Kumral saç renginin doğru tonunu seçmek, güveninizi artıracak ve kalabalığın arasından sıyrılmanıza yardımcı olacaktır. Küllü kumral saç rengi açık mat dore ve açık kahverenginin bir karışımıdır.

Küllü Kumral Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Mavi, yeşil veya sıcak kahverengi gözlü kremsi, şeftali tonlu veya altın bir teniniz varsa küllü kumral rengini tercih edebilirsiniz. Küllü kumral saç rengi dikkat çekici tondur. Saçların tamamında veya gölge olarak da kullanılabilir. Porselen tenli ve mavi gözlü kadınların güzelliklerini daha fazla ortaya çıkarır. Aynı zamanda yeşil veya sıcak kahverengi gözleri olan insanlar için ideal bir tondur.

Küllü Kumral Saç Rengi Akar mı?

Küllü kumral saç renginin içinde kızıllık olmadığı için çok fazla akmaz. Bunun yerine zamanla matlaşabilir ki bu da bu rengi tercih edenlerin istediği bir özelliktir. Saç rengiyle çok fazla uğraşmak istemeyen kadınlar küllü kumralı tercih ederek yüzlerini yumuşatabilirler. Küllü kumral, kahverengi saç renginin en havalı tonudur.

Bu boyalar, saça neredeyse grimsi bir renk vermek ve fazla sıcaklığı tonlamak için ağır yeşil bir baz pigmente sahiptir. Bu renk, siyahtan kahverengiye kadar farklı renklerdeki saçlardaki sert bakır veya kırmızı tonları nötralize etmek için kullanılır.

Küllü Kumral Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Küllü kumral renginin bakımı çok kolaydır. Belirgin bir ton olmadığı için zamanla akma yapmaz. Boyanızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız saçlarınızı mor şampuan ile belirli aralıklarla yıkayabilirsiniz. Açık tenli, pembemsi bir cildiniz ve mavi gözleriniz varsa, bu rengi sıkıcı görünmeden kullanabilirsiniz.

Sıcak bir cilt tonu ve gözü olan herkes gölgeden tamamen kaçınmalıdır, çünkü küllü kumral saçınızla cildiniz arasındaki soğuk ve sıcak kontrast oluşturur. Bu rengi uzun süre kullanmak istiyorsanız boyatır boyatmaz deniz ve tuzlu su gören bir tatile çıkmamalısınız. Yakıcı güneş, yeni boyanan bir saçın rengini değiştirebilir.