Komedojenik ve Yağsız Kozmetik Ürünler Rehberi

Hangi ürünler yağsızdır?



Bunun için ürünlerin etiketlerini kontrol etmelisiniz. Komedojenik olmayan ürünler gibi, etiket de ürünün yağsız olduğunu açıkça belirtmelidir.

Bu ürünler sivilceye neden olmayacağını garanti ediyor mu?



Ne yazık ki hiçbir ürünün akne oluşumunu durduracağı garanti edilmemektedir. Bununla birlikte, komedojenik olmayan ürünler gibi, bu ürünler de yağlı cilde sahip olanlar için tasarlanmıştır ve akneye neden olma olasılığı daha düşüktür.

Sivilcem varken kozmetik ürün kullanmaktan kaçınmalı mıyım?



Kozmetiklerin bazen sorunlara neden olabileceği doğru olsa da, aynı zamanda sivilce tedavi sürecinizde yardımcınız da olabilirler. Fondötenler genellikle sivilceyi örtmek için kullanılır ve bu konuda gerçekten başarılıdırlar. Akne ilaçlarının etkisini göstermesi aylar sürebileceğinden, sosyal ortamlardaki rahatsızlıklarınızı örtmenin tek etkili yolu örtbas etmektir.

Sivilceleri örtbas etmek için ne gibi tavsiyeleriniz var?



Mümkünse yağsız fondötenleri seçin. Mat veya yarı mat fondötenler cilt için genellikle daha iyidir. Şeffaf, BB krem türü fondötenler en iyi siyah noktaları kapatırken iltihaplı sivilceler için daha dolgun bir fondöten gerektirir.