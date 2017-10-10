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İyi Yaşam

Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir?

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Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir?
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"Kombu Çayı, bakteri ve mayalardan oluşan fermente edilmiş çaydır. Kombu çayının içeriği Kombucha denilen çay mantarından oluşur."

Çinliler tarafından 2000 yıldır sağlık iksiri olarak tanımlanan bir çay türüdür. Kombu çayı, kombu mantarı adı verilen bir çeşit organizmadan yapılır. Mantar, düz bir disk halinde olup jelatine benzer bir zarı bulunmaktadır. Asıl adı Kombucha olan bu mantar çay ve şekerden oluşan besleyici bir sıvı içerisizde olgunlaşır ve sürekli olarak ürer.Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir

Şekerle karıştırılınca fermantasyon sürecini harekete geçiren bir bakteri ve maya kolonisi içerir. Fermante işlemi bittikten sonra karbonatlaşan kombucha; sirke, b-vitamini, enzimler, probiyotikler ve yüksek asit konsantrasyonu içerir.

Kombu Çayının Sağlık Açısından Faydaları Şunlardır.

Kombucha çayı (mantarının) detoks etkisi bakımından karaciğerler için bir umut kaynağı haline gelmiştir. Kombucha, karaciğer hücrelerinde oksidatif yaralanmaya karşı koruyan ve toksine maruz kalmalarına rağmen fizyolojilerini korumayı başarmıştır.

Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir

Çay, sindirim sistemine sağladığı faydalarıyla da araştırmacılar için belirleyici bir konu olmuştur. Araştırmalara göre bu çayın içerdiği antioksidan yoğunluğu, sindirim sistemindeki sorunları gidermekle kalmayıp düzenlediği ortaya çıktı. Bunun en büyük nedeni olarak yaralı asit, probiyotikler ve enzimlerin yüksek seviyelerde görülmesidir. 

Enerji yönünden de bünyeye büyük fayda sağlayan bu mucize çay fermantasyon sırasında ortaya çıkan demir oluşumuna bağlıdır. Demir, kan hemoglobinini arttırarak vücuda uyarı gönderir. Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir

Kombucha çayının en önemli özelliklerinden biri de içerisinde son zamanların en yeni keşiflerinden biri olan D-sakaric asit isimli bir antioksidanın bulunmasıdır. Bu antioksidan sayesinde stresli bünyelerin sakinleştirilmesi daha kolay duruma gelmektedir.

Kanseri önleme ve tadevisinde de kullanılan kambucha çayı glikarik asit tüketiminin kanser riskini azalttığını söyleyen uzmanlar bu konu hakkında çalışmalarını devam ettirdiklerini belirttiler.

Kombucha çayının metabolizmayı iyileştirerek yağ birikimini aza indirgediği 2005 yılında yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştı. Bünyeyi hızlandırarak yağ yakımını arttıran bu çay sizi formunuza kavuşturabilir.

Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir

Yan Etkileri

Çoğu kişide karşımıza çıkmasa da bazı durumlarda yan etkilerini görmek mümkün. Çayın yeteri kadar hijyenik bir ortamda yapılmaması, ve üretiminde oluşan etkenler neden oluyor olabilir.

İlk kullanım sırasında miktarın fazla olmamasına dikkat edilerek bu miktar zamanla büyütülmelidir.

Kombu Çayı Nedir, Faydaları Nelerdir

Emziren ve hamile kadınların, çayın içinde bulunan kafein nedeniyle tüketmemesi tavsiye ediliyor. Düşük seviye şeker, kafein veya alkole direnç gösteremeyen bireylerin kullanmaması büyük ölçüde önemli.

EV YAPIMI KOMBUCHA TARİFİ

Ev yapımı kombucha tarifiKombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte sizin de evinizde hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi Gülçin Çavdarcı'nın sunumuyla sizlerle…
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