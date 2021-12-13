Kivi kaç kalori? 100 gram kivi besin değerleri ve kalorisi...
"Kivi dünyadaki en sevilen meyvelerden bir tanesidir. Ülkemizde de pek çok kişi tarafından tüketilen kivi oldukça faydalı olan bir meyvedir. Kiviyi tüketmek isteyenler kivinin kaç kalori olduğunu da merak etmektedirler. Kivinin kaç kalori olduğuna dair araştırmalar internet üzerinden devam etmektedir. Peki, kivi kaç kaloridir? 100 gram kivinin besin değerleri ve kalorisi ne kadardır tüm detayları ile derledik."
Kivi tropik iklimde yetişen meyvelerden bir tanesidir. Ülkemizde daha çok ithal olarak tüketilmektedir. Kivi besin değerleri bakımından çok zengin bir meyvedir.
Bir kivi ortalama olarak 60 kalori olarak hesaplanmıştır.
100 Gram Kivi Besin Değerleri ve Kalorisi
100 gram kivinin besin değerleri ve kalorisi aşağıdaki gibidir;
- 60 kalori
- 0.5 Yağ
- 3 MG Sodyum
- 312 mg potasyum
- 15 G Karbonhidrat
- 3 g lif
- 9 g şeker
- 1.1 g protein
- C vitamini
- 34 mg kalsiyum
- 0.3 mg demir
- D vitamini
- B6 vitamini