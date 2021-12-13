Kivi kaç kalori? 100 gram kivi besin değerleri ve kalorisi...

Kivi tropik iklimde yetişen meyvelerden bir tanesidir. Ülkemizde daha çok ithal olarak tüketilmektedir. Kivi besin değerleri bakımından çok zengin bir meyvedir.

Kivi Kaç Kalori?

Bir kivi ortalama olarak 60 kalori olarak hesaplanmıştır.

100 Gram Kivi Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram kivinin besin değerleri ve kalorisi aşağıdaki gibidir;

- 60 kalori

- 0.5 Yağ

- 3 MG Sodyum

- 312 mg potasyum

- 15 G Karbonhidrat

- 3 g lif

- 9 g şeker

- 1.1 g protein

- C vitamini

- 34 mg kalsiyum

- 0.3 mg demir

- D vitamini

- B6 vitamini