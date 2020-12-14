Kışın Kilo Alımını Önleme Kılavuzu!

Dar kotlarınızı giymeye devam edin



Skinny pantolonlarınızı yaza kadar ortalıktan kaldırma hareketine bir son verin ve onları kış aylarında da giyin. Skinny pantolonları giymeye devam etmeniz, ikinci tabak makarnayı yemenize, bol kalorili bir içeceği içmenize ya da cips paketlerinden uzak durmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca skinny pantolonlar bot ve çizmelerle harika kombin oluşturur.

Kalori yakmak için aktiviteler bulun

Kış aylarında spor yapmak her zaman daha zor olmuştur. Hele pandemi sebebiyle evden çıkamadığımız şu günlerde birçok insan spordan vazgeçmiş durumda. Evde de kolaylıkla spor yapabileceğiniz gibi kış aylarında yürüyüşe çıkabilir, açık havada koşabilirsiniz.

En sevdiğiniz yemekleri yeniden düşünün

Kış ayları ıspanaklı böreğin, mis gibi kek/kahve ikilisinin, suyuna ekmek banmalı yemeklerin tadını çıkarmak için harika bir zamandır. Ancak bu yemekler her zaman iyi bir seçecek değildir. Kilo almamak için en sevdiğiniz yemeklerden vazgeçmek zorunda değilsiniz ancak onları azaltmalısınız. Kilonuzu kontrol altında tutmak için porsiyonları küçültün, zeytinyağı, tam buğday unu, yağsız peynir gibi alternatiflere geçin.

Kış içeceklerine direnmeye çalışın

Salep, sıcak çikolata, kremalı kahvelerin tadı harika, biz de bayılıyoruz. Ama bu içeceklerin kalori maalesef tadı kadar yüz güldürmüyor. Şekersiz çay, bitki çayları, şekersiz kahve, sütlü kahve çok daha sağlıklı seçeneklerdir.

Sıkılmayın

Hepimiz sıkıldığımızda daha çok yemek yeriz. Kendinize sıkılmak için zaman tanımayın. Sizi meşgul edecek hobiler edinin. Örgü örebilir, resim yapabilir, bulmaca çözebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.