Kirli Deniz Suyu Bu Enfeksiyonlara Neden Olabilir

Toplu kullanım alanlarından biri olan havuzların yanı sıra kirli deniz suyu da pek çok farklı enfeksiyona yol açabiliyor. Bakteri ve mantarlara bağlı olarak oluşabilen bu enfeksiyonlar sindirim sistemi, cilt, kulak, göz rahatsızlıklarının yanı sıra kadın hastalıklarına yol açabilir. Reaksiyonel su hastalıkları olarak da tanımlanabilen bu rahatsızlıklar, çoğunlukla uygun ve iyi şekilde temizlenmeyen ya da doğru şekilde bakımı yapılmayan havuzlardan kaynaklanır. Kronik hastalıklara zemin hazırlayabilen bu enfeksiyonlar, hareketli su kaynaklarından biri olan denizlerden de kaynaklanabilir. Havuz ve deniz suyundaki PH değerinin vajinal sağlık için risk oluşturmasının yanı sıra kalabalık olan deniz sularında görülebilen atık maddeler, kadın hastalıklarının oluşumunda rol oynar.

"Havuz suyuna girmeden ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı"



Su parkları, site havuzları, otel havuzları, nehir, göl ve denizlerde yüzmek oldukça keyifli yaz aktiviteleri arasında olsa da özellikle iyi temizlenmemiş havuzlar ve temizliğinden emin olunmayan deniz suları, pek çok reaksiyonel su hastalıklarına yol açabilir. Erkeklere kıyasla kadınlar için çok daha fazla risk teşkil eden iyi temizlenmemiş ya da kirlenmiş sularda yüzmek, bu dönemde vajinal enfeksiyonların artmasına yol açar. Gün içinde pek çok kişinin yüzdüğü havuzlarda kişisel hijyene önem verilmemesi ve yüzme havuzlarının insan sağlığı için uygun şekilde temizlenmemesi, yaz aylarında artış gösteren vajinal enfeksiyonların başlıca sebepleri arasında yer alır.

Havuz suyunun temizlenmesi için kullanılan klor miktarının doğru şekilde ayarlanması da son derece önemlidir. Uygun olmayan miktarda klor kullanımı, vajen sağlığı için önemli olan yararlı bakterilerin ölmesine yol açar. Bu gibi durumlarda mantar enfeksiyonları oluşur. Mantar enfeksiyonlarında kaşıntı ve batma hissi de oluşabilir.

"Denizde yüzmek daha az riskli"



Denizde yüzdükten sonra da mutlaka duş alınması gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarını önlemek için denizde yüzdükten sonra mutlaka kuru mayo giyilmesi gerekir.

Havuz ve deniz sularına girilmesine bağlı olarak kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları da sıklıkla görülür. Bu durumun sistit oluşumuna yol açabilir. Vajinanın kirli su ya da klor ile temasına bağlı olarak gelişebilen kadın hastalıklarının, sabun gibi vajinanın iç kısmının PH dengesini bozan temizlik ürünlerinden de kaynaklanabilir.