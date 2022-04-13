Kıl tekniği ile kaş doldurma yöntemi nedir ve nasıl yapılır? Özellikleri hakkında bilgi

Kıl tekniği ile kaş doldurma işlemini başta kadınlar olmak üzere mutlaka her birey duymuştur. Çünkü bu işlem günümüzde popülerliğini korumaktadır. Çıktığı zamandan beri pek çok bireyin kıl tekniği ile kaşlarını doldurduğunu görmekteyiz. Neden özellikle kadınlar diyoruz çünkü yapılan istatistiklere göre kıl tekniği ile kaş dolduran daha çok kadınlardır. Erkekler ise yoğunlukla saçlarıyla ilgili estetik işlemlere önem vermektedir.

Kıl Tekniği İle Kaş Doldurma Yöntemi Nedir?

Kıl tekniği ile kaş doldurma yöntemine Microblading 3D kıl tekniği denmektedir. Bu teknik dövmeden farklı bir tekniktir. Dövme tekniğinde kaş bölgesinin içi boyanmaktadır. Bu teknikte ise microblading kalemi kullanılmaktadır. Bu kalem sayesinde kaş bölgesine tek tek olacak şekilde çizgiler çizilmektedir. Bu sayede gerçek kaş görünümünü vermektedir.

Kıl tekniği ile kaş doldurma her ne kadar gerçek kaş görüntüsünü verse de ömrü bazı faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Kalıcılık kişinin cilt tipine ve bazı faktörlere göre değişmektedir. Bu bağlamda 8 ay ile 18 ay arası gibi bir süre kıl tekniği ile kaş doldurmanın süresidir. Kullanılan boyanın kalitesi, cilt tipi, uygulama sonrası bakım, içerik ve işçilik kalitesi de bu işte büyük önem arz etmektedir.

Kıl Tekniği İle Kaş Doldurma Yöntemi Nasıl Yapılır?

Kıl tekniği ile kaş doldurma işi güzellik uzmanları tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bu işi yaptırmak için güzellik salonlarından randevu almak lazımdır.

Kıl tekniği ile kaş doldurma son zamanların en popüler makyaj uygulamasıdır. Bilindiği gibi kaş yüzdeki ifadeleri ve mimikleri ortaya çıkarmaktadır. Kişilerin yüz tipine göre kaş yapısına sahip olmaları esastır.

Kıl tekniği ile kaş doldurma yönteminde kişinin ten ve saç rengine göre boya rengi belirlenmektedir. Kılların yoğunluğu ve seyrekliği de bu gelişen teknoloji de belirlenmektedir. Tüm bu süreçler ve seçimler tamamlandıktan sonra uzman işe başlamaktadır.

Öncelikle uzman kaş görünümünü vermek için yani kaş gölgesinde nerelerin doldurulacağını belli etmek amacıyla kabataslak bir çizim yapmaktadır. Bu çizim sonrasında boyama işlemine özel kalem ve boya yardımıyla başlamaktadır. İşe başlamadan önce kişinin canı acımasın diye bu bölge için özel tasarlanmış uyuşturucu bir vazalin ya da krem sürmektedir. Bir iki dakika beklendikten sonra işleme başlanabilmektedir.

Kaş şekli ise altı farklı ölçüyle bulunmaktadır. Boş olan kaşlara ufak olacak şekilde minik hareketlerle çizgiler çizilmektedir. Bu işlemde hijyen ve kullanılan araçların tek kullanımlık olması önemlidir. İşlemin fiyatları ise piyasaya göre değişmektedir. Ortalama olarak 2000 TL ve 2500 TL arasında değişmektedir. Aynı zamanda bu işlem tek seanslık da olmamaktadır. Bazı durumlarda uzman ikinci ve hatta üçüncü seansa da ihtiyaç duymaktadır.

Ortalama olarak il seansın tamamlanma süresi 40 dakika veya 1 saat olabilmektedir. Seanslar tamamlandıktan 1 ay sonra da gerekli düzeltmeler de yapılabilmektedir. İşlemden bir hafta on gün sonra bireyin kaşları olması gereken görüntüye kavuşmaktadır.

Kıl Tekniği İle Kaş Doldurma Yönteminin Özellikleri

Kıl tekniği ile kaş doldurma yönteminin özellikleri şöyle sıralanmaktadır;

Bu yöntem dövme tekniğinden çok farklıdır.

Özel microblading kalem ve çeşitli renklerdeki boyalar kullanılmaktadır.

Güzellik uzmanları tarafından özel sertifikalı güzellik salonlarında işlem yapılmaktadır.

Buradaki amaç kaşı şekillendirmek ve eksik alanları doldurmaktır.

Seyrek kaşlara ve boşlukları olan kaşlara uygulanmaktadır.

İşlem süresi seanslardan meydana gelmektedir.

İlk işlemin süresi 40 dakika olabilmektedir.

Bu işlem ortalama olarak 18 ay kadar gitmektedir.

İşlemden önce uyuşturucu krem mutlaka sürülmektedir.

Hijyene dikkat edilmektedir.

Uzman eldiven takmaktadır.

İşlemden önce taslak çizimi kaş bölgesine uygulanmaktadır.

İşlemden bir ay sonra çeşitli düzeltmeler yapılabilmektedir.