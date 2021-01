Ketojenik Diyet Nasıl İstikrarlı Bir Şekilde Sürdürülebilir?

Peki bu ketojenik diyet nasıl istikrarlı bir şekilde uygulanabilir? Bu diyet sırasında hangi temel kurallara uymalıyız?

İŞTE TEMEL KETOJENİK DİYET KURALLARI

Karbonhidratları ortadan kaldırın: Yiyecek etiketlerini kontrol edin ve günde 20 ila 50 gram veya daha az karbonhidrat almayı hedefleyin.

Temel besinleri stoklayın: Et , peynir, yumurta, fındık, avokado, yağlı balık, yağlı tohumlar ve düşük karbonhidratlı sebzeleri daima mutfağınızda bulundurun.



Sebze tüketin: Yağ kaynaklarının kalorisi yüksektir, bu nedenle tabağınızı doldurmak ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olmak için her öğünde düşük karbonhidratlı sebzeler kullanın. Sebzeler ayrıca artık tam tahıllardan veya baklagillerden alamayacağınız kadar lif almanızı sağlar.

Ketojenik diyetinizi ilginç ve lezzetli hale getirin: Ketojenik diyete uygun tarifleri deneyin. Makarna, ekmek, kek, kek, puding, dondurma vb. tarifleri yapın.

Bir plan oluşturun: Dışarıdayken ve hareket halindeyken düşük karbonhidratlı yemek bulmak zor olabilir. Her diyette olduğu gibi, bir plana sahip olmak ve atıştırmalıkları veya öğünleri yanında taşımak önemlidir.



İlerlemeyi takip edin: Her 3 ila 4 haftada bir fotoğraf çekin, ölçümler yapın ve kilonuzu izleyin. İlerleme durursa, günlük alımınızı yeniden inceleyin. Her öğünde yeterince sebze aldığınızdan ve porsiyon boyutlarını ölçülü tuttuğunuzdan emin olun.



Sıvıları değiştirin: Yeterince su içtiğinizden ve sodyum, potasyum ve magnezyum gibi uygun miktarda elektrolit aldığınızdan emin olun.



Tutarlı olun: Başarıya giden kısa yol yok. Unutmayın, herhangi bir diyette tutarlılık en önemli faktördür.