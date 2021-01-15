Ketojenik Diyet Nasıl İstikrarlı Bir Şekilde Sürdürülebilir?
"Ketojenik diyet yağ oranından yüksek, protein açısından orta ve karbonhidrattan düşük olarak uygulanan bir beslenme biçimidir. Karbonhidratlar azaldığında ve yağ arttıkça vücut, ketoz adı verilen metabolik bir duruma girer. Daha sonra vücut, beyin için enerji sağlayabilen moleküler olan yağları ketonlara dönüştürmeye başlar. Böyle bir diyetle birkaç gün veya hafta sonra, vücut ve beyin karbonhidrat yerine yakıt için yağ ve ketonları yakmada çok verimli hale gelir."
Peki bu ketojenik diyet nasıl istikrarlı bir şekilde uygulanabilir? Bu diyet sırasında hangi temel kurallara uymalıyız?
İŞTE TEMEL KETOJENİK DİYET KURALLARI
Karbonhidratları ortadan kaldırın: Yiyecek etiketlerini kontrol edin ve günde 20 ila 50 gram veya daha az karbonhidrat almayı hedefleyin.
Temel besinleri stoklayın: Et , peynir, yumurta, fındık, avokado, yağlı balık, yağlı tohumlar ve düşük karbonhidratlı sebzeleri daima mutfağınızda bulundurun.
Sebze tüketin: Yağ kaynaklarının kalorisi yüksektir, bu nedenle tabağınızı doldurmak ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olmak için her öğünde düşük karbonhidratlı sebzeler kullanın. Sebzeler ayrıca artık tam tahıllardan veya baklagillerden alamayacağınız kadar lif almanızı sağlar.
Ketojenik diyetinizi ilginç ve lezzetli hale getirin: Ketojenik diyete uygun tarifleri deneyin. Makarna, ekmek, kek, kek, puding, dondurma vb. tarifleri yapın.
Bir plan oluşturun: Dışarıdayken ve hareket halindeyken düşük karbonhidratlı yemek bulmak zor olabilir. Her diyette olduğu gibi, bir plana sahip olmak ve atıştırmalıkları veya öğünleri yanında taşımak önemlidir.
İlerlemeyi takip edin: Her 3 ila 4 haftada bir fotoğraf çekin, ölçümler yapın ve kilonuzu izleyin. İlerleme durursa, günlük alımınızı yeniden inceleyin. Her öğünde yeterince sebze aldığınızdan ve porsiyon boyutlarını ölçülü tuttuğunuzdan emin olun.
Sıvıları değiştirin: Yeterince su içtiğinizden ve sodyum, potasyum ve magnezyum gibi uygun miktarda elektrolit aldığınızdan emin olun.
Tutarlı olun: Başarıya giden kısa yol yok. Unutmayın, herhangi bir diyette tutarlılık en önemli faktördür.