Kekik suyu neye iyi gelir ve faydaları nelerdir? Kekik suyu içmenin ve kullanmanın cilde, saça ve adet söktürücü yararları

Baharat şeklinde kullanımı çok yaygın olan kekik; çayı yapılarak, kurutularak veya yağ şekilde kullanılarak tüketilmektedir. Bütün bu kullanımlarının faydalarının bulunduğunu belirtmek önemli olacaktır. Kekik; oldukça etkili bir balgam söktürücü şeklinde bilinmektedir. Mayıs ayından Ağustos ayına dek çiçekleri açan bir bitki olarak bilinen kekik; Akdeniz Bölgesi'nde bulunan dağlık alanlarda çok fazla bulunabilir.

Kekik Suyu Neye İyi Gelir?

Kekik suyu; potasyum, kalsiyum, demir ve başka mineraller bakımından oldukça zengindir. Kekik suyu, insan vücudunun her problemine çözüm olan ender bitkilerden birisidir. Bedenin genel işleyişi, cilt sağlığı gibi birçok konuda yardımcı olan kekik suyu, son zamanlarda çok sık tercih edilmektedir. Ağızda oluşan enfeksiyonlar için kekik suyunun kullanılması faydalı olabilir. Kekik suyu; ağızda oluşan enfeksiyon durumları, yaraların giderilmesi gibi birçok konuda olumlu etkilere sahiptir.

Kekik Suyu Faydaları Nelerdir?

Kekik suyunun yararları;

- Kanserin oluşma riskini en aza indirir.

- Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

- İnsan vücudundaki yağları yakıp, kilo vermeye yardımcı olur.

- Kekik suyu, adet sancılarının azalmasına destektir.

- Keki; içermiş olduğu besin değerleri ile mikropları temizler.

- Yüksek tansiyonu normal seviyeye indirger.

- Ağızda pamukçuk oluşması durumunda kekik suyu birebirdir.

- Kalp rahatsızlıklarına neden olan etkenleri ortadan kaldırır.

- Sakinleştiren etkisi bulunur.

- Cilt sağlığına faydalıdır.

- Antioksidan etkisi vardır.

- Kekik suyu; saçın sağlıklı olmasına yardımcı olur. Saç dökülmesini önler.

- Kekik suyu; geciken adetin gelmesine destek olur.

Kekik Suyu İçmenin ve Kullanmanın Cilde Faydaları

Kekik suyunu içmenin ve kullanmanın cilde birden fazla yararı bulunmaktadır. Kekik suyunda bulunan anti- aging etkiye sahip Thymol maddesi ile hücre yenilenmesine yardımcı olarak yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltır. Bunun yanı sıra antiseptik etkisine sahip olan keki suyu; vücutta oluşan yaralar için oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır. Açık yaralar üstünde yer alan mikropları temizler. Antioksidan ve antiseptik etkisi bulunan kekik suyu; sivilcelerin azalmasına rol oynar. Kekik suyu; deri rahatsızlıklarına karşı koruma görevi üstlenir. Deri üzerine uygulandığı zaman veya içildiğinde, cildi rahatsız eden hastalıklara karşı koruyabilmektedir.

Kekik Suyu İçmenin ve Kullanmanın Saça Faydaları

Kekik suyu içmenin ve kullanmanın saça da birden fazla yararı vardır. Kekik suyunun saç köklerine uygulanması, saçların uzamasına yardımcı olur. Saçların kısa zamanda uzun bir şekilde uzamasını sağlar. Dolgun, parlak ve gür saçlara kavuşabilmek adına kekik suyu tüketilebilmektedir. Durulama suyuna ilave edilen kekik suyu, saçın derisinde oluşan kuruluk ve pullanma sorunlarına da çok iyi gelmektedir. Saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olan kekik suyu, sağlıklı uzamaya birebirdir. Saç dökülmesi, herkes için en önemli sorunlar içerisinde bulunmaktadır. Kekik suyunun; saç dökülmesinin önüne geçen en önemli bileşenlere sahip olduğunu belirtmek doğru olacaktır.

Kekik Suyu İçmenin ve Kullanmanın Adet Söktürücü Yararları

Kekik suyu içmenin en önemli faydalarından birisi de adet söktürücü olmasıdır. Belirli nedenlerden ötürü geciken adetin sökülmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra regl döneminin daha az ağrısız ve daha hafif geçmesine yardımcı olur. Kramp, aşırı sancı gibi problemlerin önüne geçer.