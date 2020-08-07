Kehribar Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Kehribar Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Kehribar taşı çamgiller familyasından pinus succinifera ağacının reçinelerinin fosilleşmiş halidir. Bu reçinenin uzun yıllar fosilleşirken içinde canlı kalıntılarına rastlayabilirsiniz. Kehribar taşı, özellikle tesbih yapımında değerlendirilse de şifalı olması bakımından insan sağlığı için de önemlidir.

Kehribar Taşı Nedir?

Yüzyıllar öncesine dayanan pinus succinifera isimli bir çam türünün reçinesinin fosilleşerek taşlaşmış haline kehribar taşı denir. Kehribar halk arasında ağaç reçinesi olarak da bilinir. Literatürde bilinen diğer adıysa amberdir.

Kehribar taşı içeriğinde hidrojen, oksijen, süksinik asit ve karbon gibi mineraller içerir. Reçine fosilleşmeye başlamadan önce sinek, arı, kurtçuk gibi canlıları içine hapsetmesiyle onların da fosilleşmesini sağlıyor. Bu şekilde çıkarılan kehribar taşları hem tarihe ışık tutuyor hem de çok değerli oluyorlar.

Kehribar Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Dünyadaki kehribar yataklarının % 90’ı Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde bulunuyor. Avrupa’da ise

Polonya, Ukrayna, Romanya, İsveç, İngiltere, Hollanda ve Sicilya’da kehribar yatakları bulunuyor. Türkiye’de ise az da olsa Bayburt, Erzurum, Erzincan gibi bölgelerde kehribar bulunuyor. Hatta yıllarca Bayburt’ta yerel halk buldukları kehribarı kömür ve çıra diyerek yakmışlardır.

Kehribarlar deniz kıyılarında, akarsularda, bataklık ve alüvyonlar arasında toplanmışlardır. Özel sondajlarla parça parça çıkarılırlar. Çok hassas olduklarından özel işçilik uygulanarak saydam ve parlak halde satışa sunulurlar.

Kehribar Taşı Nasıl Anlaşılır?

Kehribar taşının gerçek olup olmadığını anlamak için mümkünse kızılötesiyle bakılabilir. Kehribar taşında tek bir renk olmadığı için, kızılötesiyle bakıldığında gökkuşağı renklerini görebilirsiniz. Ayrıca taşı ısıya tuttuğunuzda buram buram çam kokusu yayılacaktır. Eğer gerçek değilse, ortaya plastik boya kokusu yayılacaktır.

Gerçek kehribar taşı suyun üzerinde yüzer, batmaz. Bunu su deneyiyle de tespit edebilirsiniz. Eğer sahteyse suyun dibine çökecektir. Ayrıca işlenmiş gerçek kehribar çok serttir. İğne batırdığınız zaman işlemez. Eğer sahteyse iğne batacaktır.

Kehribar Taşı Özellikleri

Kehribar taşı, bir mücevher değil, fosilleşmiş reçinedir. İlk çıkarıldığında mattır. İşlendikçe ve kullandıkça saydamlığı ve parlaklığı artar. Gerçek taş olmadığından, ultra hafif ve yumuşaktır. Taşın yapısında 256 renk skalası barındırsa da iki ana renk öne çıkıyor. Birincisi saydam kehribar denilen sarıya çalan renktir. İkincisi de kızıla çalan renktir.

Kehribar taşında zamanla güneş ışığı ve ısıya bağlı olarak renk değişimi yaşanabiliyor. Aksesuar ve takı olarak kullanılmasının yanı sıra taşıyan ve kullanan insanlara fiziksel ve psikolojik olarak da fayda sağlar.

Kehribar Taşı Faydaları

- Hamile kadınlar kehribar taşını kolye olarak taktıklarında boğazlarındaki enfeksiyonları yok edip, guatr oluşumunu önler. Hamilelik döneminde olası solunum yolu hastalıkları, migren ve diş ağrıları tedavisinde etkilidir. Hamilelik ve lohusalık dönemlerinde depresyonu azaltıp, sinirli hali ve mutsuzluğu ortadan kaldırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

- İyileştirici ve sakinleştirici etkisi vardır.

- Romatizmal ağrıların azaltılmasında etkilidir.

- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede bağırsak hareketleri de düzenli ve sağlıklı olur.

- Kişinin melankoliye düşmesini önler. Umutsuz ve mutsuz ruh halini olumluya çevirir.

- Negatif enerjiyi emerek, ortadan kaldırır. Bunun yerine ortama ve kişiye pozitif enerji verir.

- Kehribar taşı bedenle temas ettiği andan itibaren bir ısı yayar. Vücut sağlığını bu şekilde korur.

- Kehribar taşı sol bileğe takıldığı takdirde depresyonu önler.

- Kehribar taşı ısıtılıp, vücuda değdirildiğinde soğuk algınlığını giderir.