Kalsedon Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Kalsedon Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Anadolu'da mavi altın olarak bilinen Kalsedon taşı Antik dönemden Hititlere kadar uzanmış doğal bir taş türüdür. Uzun yıllardır şifalı bir taş olarak birçok uygarlıkta kullanılmış özel bir maden olan Kalsedon taşı günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalsedon Taşı Nedir?

Kalsedon taşı pembe, mor ve beyaz renklerinden temin edilse de çoğunlukla mavi renk olarak bilinmektedir. Görünüş olarak çok güzel bir etki yaratmaktadır. İnsan sağlığından psikolojiye kadar pek çok yararı bulunmaktadır. Bunlar dışında günümüzde takı olarak da kullanıldığı görülmektedir.

Kalsedon taşı daha çok mağaralarda bulunan sarkık kısımlarından toplanarak özel bir şekilde işlemden geçer. Eşsiz bir yapısı bulunan Kalsedon taşı güzel duruşunun yanı sıra sağlık açısından da çok büyük etkiye sahiptir.

Uzun yıllar boyunca birçok medeniyetlerde dostluk nişanesi olarak verilmiştir. Yüzey bölümü delikli ve kahverengindedir. Çıkarıldığı yere göre de değişkenlik gösterebilir. Dünya çapında ünlü olan Kalsedon taşı aynı zamanda Kadıköy taşı olarak da bilinmektedir. Bunun en büyük sebebi naklinin Kadıköy çevresinde yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Kalsedon Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Kalsedon taşı oluşumu kaya oluklarında meydana geldiği bilinmektedir. Yıllar boyunca oluşum sağlamış taş bileşenlerinin kimyasal ve fiziksel versiyonu ile beraber ortaya çıkmıştır.

Kalsedon taşı dünyanın bazı ülkelerinde çıkarılmaktadır. Kalsedon taşının başlıca çıkarıldığı ülkeler Meksika, Brezilya, Hindistan, Uruguay, Almanya ve Türkiyedir. Kalsedon taşı pek çok ülkenin yanı sıra ülkemizde de çıkarılmaktadır. Çıkarıldığı yerler ise Edremit Kaz Dağları ve Kadıköy'dür.

Kalsedon Taşı Nasıl Anlaşılır?

Kalsedon taşının sahtesi ele alınıp bakıldığında anlaşılmamaktadır. Günümüzde ise Kalsedon taşının sahtesi ile pek çok yerde karşılaşmaktayız. Bu taşlar genellikle boyatılarak piyasaya sunulmaktadır. Bu nedenle taşın gerçeği ile sahtesinin ayırt edilmesi çok önemlidir.

Kalsedon taşının imitasyonu ile ayırt edilmesi için taşın bir kısmı kırılabilir. Kırıldığında iç rengi ile dış rengi aynı ise bu taş gerçektir. Fakat taş imitasyon ise dışı boyandığı için gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Ayrıca kırma işleminden önce taşı ısıya maruz bırakmak gerekir. Gerçek olmayan Kalsedon taşının dış boyası ısıya maruz kaldığında ucuz taşın boyası yanar ve taşın kendi rengi ortaya çıkar. Ayrıca Kalsedon taşını Arkeoloji bölümlerinde test ettirilerek de anlaşılabilir.

Kalsedon Taşı Özellikleri

Kuvars taşlarının bir türü olan Kalsedon taşı doğada mavi veya beyaz renklerde bulunmaktadır. Türkiye'nin mavi altını olarak bilinmektedir. İnsan psikolojisine çok iyi gelmektedir. Bulunduğu ortamların tüm negatif enerjisini alır. Bu nedenle evlerde pek çok kişi tarafından süs eşyası olarak da kullanılmaktadır. SiO2 formülü olarak bilinen Kalsedon taşı Ocak ayı ile özdeşleşmiştir.

Kalsedon Taşı Faydaları

Çok eski yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Kalsedon taşının özellikle insan vücudunda fiziksel ve psikolojik olarak birçok yararı bulunur. Kalsedon taşının faydaları şunlardır:

- Motivasyon kazandırır.

- Negatif enerjiyi alarak ortama pozitif enerji verir.

- Bazı kronikleşmiş hastalıklara karşı şifa sağlamaktadır.

- Kişilerde öksürüğe karşı iyi geldiği bilinmektedir.

- Uyku problemlerine iyi gelir.

- Stersi azaltır. Depresyona karşı sakin bir yapı sağlar.

- İnsanlarda enerjiyi arttırdığı bilinmektedir.

- Cömertlik sembolü olarak da bilinir.