Kasık Fıtığı Nedir ve Neden Olur?

Şiddetli karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi belirtilerin görülebildiğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman Aytaç, “Laparoskopik ve robotik cerrahi ile kasık fıtığı ameliyatlarını çok başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Hasta bir gün sonra taburcu olup günlük yaşamına dönebiliyor” diye bilgi veriyor.

Herkeste görülebilir

Fıtık kısaca vücutta bulunan bir organ ya da doku parçasının bir boşluktan geçerek olması gereken yerin dışında bulunması olarak tanımlanıyor. Kasık bölgesindeki fıtıklar da karın duvarının farklı nedenlerden dolayı zayıflamasına bağlı olarak gelişiyor.

Bir insanın hayatı boyunca karın duvarı fıtığı yaşama riski yüzde 5-10 düzeyindedir ve her dört karın fıtığından üçü kasıklarda meydana geliyor. Kasık fıtığı yenidoğan bebekten ileri yaşlara kadar herkeste görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Kasık fıtıklarının görülme sıklığı erkeklerde yaşla birlikte artar.

Erkeklerde görülme sıklığının nedeni anatomik

Peki, kasık fıtıkları erkeklerde neden daha fazla görülüyor? Erkeklerin kasık kanalında anatomik olarak zayıflık vardır. Bu zayıflığın nedeni de anne karnındaki gelişim dönemimize kadar uzanır. Testisler, karın içinde oluşur ve gelişimlerinin ilerleyen evrelerinde kasık kanalından skrotum denilen testis torbasına iner. Doğumdan sonraki ilk yıllarda normal gelişim şartlarında bu kanal kapanır. Kasık fıtığı gelişen hastaların bir bölümünde bu kanal düzgün bir şekilde kapanmadığından ve buradaki zayıf noktadan fıtık oluşabilir.

Ölümcül olabilir

Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kasık fıtığı kadınlarda daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesi halinde, içinde bulunduğu organın kan dolaşımını bozan fıtık ölüme dahi neden olabiliyor.

Femoral fıtık denilen tipteki kasık fıtığının tanısı anatomik özelliklerden dolayı zor konuyor. Bağırsak tıkanıklığı riskinin bu fıtık tipinde yüksek olması ve kadınlarda daha sık görülmesinden dolayı da önem kazanıyor. Bu nedenle belirtilerin gözden kaçmaması gerekiyor.

Kasık fıtığı hızla şiddetlenen karın ve kasık ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkaramama gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayrıca kasık bölgesindeki şişkinliğin üzerinde morarma ya da kızarma görülebiliyor. Bulgular bu seviyeye gelmeden tanının konması gerekiyor. Tanı ise hekim muayenesi ve uygun görüntüleme yöntemleri ile konuyor.

Tedavisi cerrahi

Kasık fıtığı tanısı alan hastalar cerrahi yöntemle tedavi ediliyor. Günümüzde halk arasında “kapalı” yöntem olarak bilinen laparoskopik cerrahi ve gelişmiş versiyonu robotik cerrahi ile bu rahatsızlıkların tedavisi gerçekleştiriliyor. Kasık fıtığının tedavisi, boyutu yarım santimetrelik birkaç delik açılarak yapılabiliyor. Hastalar bu işlemden bir gün sonra taburcu olup normal hayatlarına hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. Çünkü laparoskopik ve robotik cerrahi kasık fıtığının tedavisini açık cerrahiden daha etkili ve hızlı bir şekilde sağlar.