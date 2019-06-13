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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Karpuz Diyeti Nedir? Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?
Diyet Rehberi

Karpuz Diyeti Nedir? Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?

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Karpuz Diyeti Nedir? Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?
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"Karpuz diyetini daha önce duydunuz mu? Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan karpuzu yiyerek kilo verebilirsiniz. Karpuz diyeti nedir? Karpuz diyeti nasıl yapılır?"

Karpuz diyeti nedir?

Karpuz diyeti, ağırlık olarak karpuz ile beslenilen bir diyettir. Karpuz, düşük kalorisi, yüksek su içeriği ile kilo vermeye yardım eden önemli bir besindir.

Karpuz diyeti nasıl yapılır?

Karpuz diyeti sırasında yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisiniz. Diyet yaparken egzersiz yapmayı ihmal etmezseniz kilo verme süreciniz kolaylaşır.

Karpuz diyetini 1 haftadan uzun süre yapmamalısınız. 

2 günlük örnek karpuz diyeti listesi

1. gün

Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün: 3 adet ceviz

Öğlen: 1 dilim karpuz

Ara öğün: 1 kase yoğurt

Akşam: Izgara tavuk, 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: 1 dilim karpuz

2. gün:

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir

Ara öğün: 1 bardak kefir

Öğle: Sebze yemeği, yeşil salata

Ara öğün: 1 dilim karpuz

Akşam: Izgara köfte, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim karpuz

Ara öğün: 5 adet çiğ badem

Bu diyeti yaparken bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Ancak biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetlerini önermiyor, bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermenizi tavsiye ediyoruz. Karpuz diyeti ve buna benzer şok diyetlerin sağlığa pek çok zararı olduğunu hatırlatıyoruz.

Şok diyetlerin sağlığa zararları için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

ŞOK DİYETLERİN ZARARLARI

MAHMURE ÖZEL

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