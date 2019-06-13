Karpuz Diyeti Nedir? Karpuz Diyeti Nasıl Yapılır?
"Karpuz diyetini daha önce duydunuz mu? Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan karpuzu yiyerek kilo verebilirsiniz. Karpuz diyeti nedir? Karpuz diyeti nasıl yapılır?"
Karpuz diyeti nedir?
Karpuz diyeti, ağırlık olarak karpuz ile beslenilen bir diyettir. Karpuz, düşük kalorisi, yüksek su içeriği ile kilo vermeye yardım eden önemli bir besindir.
Karpuz diyeti sırasında yürüyüş yapmayı ihmal etmemelisiniz. Diyet yaparken egzersiz yapmayı ihmal etmezseniz kilo verme süreciniz kolaylaşır.
Karpuz diyetini 1 haftadan uzun süre yapmamalısınız.
2 günlük örnek karpuz diyeti listesi
1. gün
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: 3 adet ceviz
Öğlen: 1 dilim karpuz
Ara öğün: 1 kase yoğurt
Akşam: Izgara tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz
2. gün:
Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Ara öğün: 1 bardak kefir
Öğle: Sebze yemeği, yeşil salata
Ara öğün: 1 dilim karpuz
Akşam: Izgara köfte, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim karpuz
Ara öğün: 5 adet çiğ badem
Bu diyeti yaparken bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Ancak biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetlerini önermiyor, bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet listesi ile kilo vermenizi tavsiye ediyoruz. Karpuz diyeti ve buna benzer şok diyetlerin sağlığa pek çok zararı olduğunu hatırlatıyoruz.
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MAHMURE ÖZEL