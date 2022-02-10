Karaciğer yetmezliği belirtileri nelerdir? Ölümcül müdür? tedavisi ve tanısı

Karaciğer yetmezliği, karaciğerdeki birçok hücre kısa sürede öldüğünde veya çok hasar gördüğünde ortaya çıkar. Bu, karaciğerin gerektiği gibi çalışmamasına neden olur.

Karaciğer Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer yetmezliği belirtileri bir virüsünkiler gibi olabilir. Bu, mide rahatsızlığını, sürekli yorgun hissetmeyi veya kusmayı içerebilir. Bu hızla sarılığa (cildin sararması), ensefalopatiye ve koagülopatiye (kan pıhtılaşması ile ilgili sorun) ilerleyebilir.

Ensefalopatide beyin olması gerektiği gibi çalışmaz. Bu, karaciğer parçalanamadığında veya toksik ürünlerden kurtulamadığında olur. Olması gerektiği gibi çalışan bir karaciğer, toksinleri parçalayabilir ve onları karaciğerden çıkarabilir. Genel belirtiler;

Tükenmişlik,

Mide bulantısı,

İştah kaybı,

İshal,

Kan kusma,

Dışkıda kan,

Diğer yandan hastalık ilerlediğinde;

Sarılık,

Aşırı yorgunluk,

Oryantasyon bozukluğu,

Karın ve ekstremitelerde sıvı birikmesi görülmektedir.

Akut karaciğer yetmezliği söz konusu olduğunda ise;

Kanama,

Zihinsel durumdaki değişiklikler,

Küf veya tatlı nefes kokusu,

Hareket problemleri,

İştah kaybı,

Genel olarak iyi olmama hissi,

Sarılık görülmektedir.

Karaciğer Yetmezliği Ölümcül müdür?

Vücudun bir çok organına etki eden Karaciğer yetmezliği, enfeksiyon, elektrolit eksiklikleri ve kanama gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Tedavisi yapılmadığında kronik ve akut yetmezliği sonunda ölümle sonuçlanabilir.

Karaciğer Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?

Akut karaciğer yetmezliğinin birçok nedeni vardır. Metabolik durumlar; bir kişinin yaşaması için olması gereken karaciğerdeki fiziksel ve kimyasal süreçlerle ilgili sorunlar ilk sıradadır. Ayrıca;

Enfeksiyonlar / virüsler; Herpes simpleks, ekovirüs, adenovirüs, hepatit B, parvovirüs, diğerleri,

İmmünolojik disfonksiyon,

İlaçlar / toksinler: Asetaminofen,

Kardiyovasküler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, hipoplastik sol kalp sendromu, şok, asfiksi, miyokardit,

Metabolik: Galaktozemi, tirozinemi, demir depolama, mitokondriyal durum, HFI, yağ asidi oksidasyonu, diğerleri,

Bağışıklık: Otoimmün hepatit, immün düzensizlik, immün yetmezlik, hemofagositik lifohistiyositoz,

Kardiyovasküler durumlar; karaciğerde kan akışının olmamasına neden olan durumlardır.

Genellikle çocuklarda akut karaciğer yetmezliğinin nedeni bulunamaz. Bir çalışma, akut karaciğer yetmezliği olan tüm çocukların yaklaşık yüzde 44'ünde durumun böyle olduğunu gösterdi. 2 yaş altı akut karaciğer yetmezliği olan çocuklarda bu sayı yüzde 63 civarındadır.

Karaciğer Yetmezliği Tanısı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Laboratuvar çalışmaları ve fizik muayene, karaciğer probleminin belirtileri olup olmadığını söyleyebilir. Karaciğer yetmezliği tedavisi, hastalığa neyin neden olduğuna bağlıdır. Bazı nedenler ilaç veya karaciğer nakli ile tedavi edilebilir.

Destekleyici Bakım

Belirtileri için tedavi görürlerse kendi kendine iyileşecek bazı hastalar vardır. Durumuna bir virüsün neden olduğu birçok hasta kendi kendine iyileşir. Karaciğerleri kendini sağlıklı bir organa dönüştürebilir.

İlaç Tedavisi

Akut karaciğer yetmezliğine kardiyovasküler bir durum, bağışıklık sistemi veya asetaminofen neden olduğunda, bazen ilaçla tedavi edilebilir. Yeterince erken verilirse tıp bunu tersine çevirebilir. Metabolik hastalıklar, henüz geri döndürülemeyecek bir hasar oluşmamışsa ilaç veya diyetle tedavi edilebilir.

Karaciğer Nakli

Akut karaciğer yetmezliği olan insanların yaklaşık yüzde 40'ının hayatta kalmak için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Karaciğer yetmezliğinin nedeni bilinmeyen çoğu hasta için tek seçenek nakildir.

Karaciğer nakli önerilip önerilmeyeceği bazı nedenlere bağlıdır. Bunlar;

Hastalığın nedeni biliniyorsa,

Transplantın başarılı olma olasılığı,

Birden fazla organda veya vücudun bir bölümünde hastalık olup olmadığı,

Beyin hasarı miktarı,

Karaciğer nakli çalıştıktan sonra beyin hasarının tersine çevrilme olasılığıdır.

Ensefalopatiyi tedavi etmek;

Hepatik ensefalopati her zaman karaciğer yetmezliği ani ve şiddetli olduğunda gelişir. Bu duruma neden olan karaciğerde toksik ürünlerin üretimi engellenmeye çalışılarak tedavi edilir.

Koagülopatiyi tedavi etmek;

Kan pıhtılaşma sorunları güvensiz hale gelirse ilaçlar veya kan ürünleri gerekebilir.