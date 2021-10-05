Kara Lahana Besin Değerleri: 100 Gr Kara Lahana Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Tüketilen her besinin bir kalorisi vardır. Karalahana insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Bu nedenle tüketilmesi gereken bir bitkidir. Karalahananın da kalorisi ve besin değerleri merak konusu olmaktadır.



Karalahana Besin Değerleri: 100 gr Karalahana Kaç Kalori?



Karalahananın insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Bu besin vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Karalahananın çorbası yapılacağı gibi yemeği de yapılabilmektedir. Özellikle diyet yapan kişiler karalahananın kalorisini merak etmektedir. 100 gram karalahananın kalorisi yaklaşık 49 kcal şeklindedir.



Karalahananın Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?



100 gram karalahana yaklaşık 9 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Karalahana içerisinde protein bulunmaz. A ve C vitamini açısından zengindir. Bunun yanında D ve B6 vitamini de bulundurmaktadır. Potasyum, sodyum, magnezyum miktarları da oldukça fazladır.