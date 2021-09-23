Kafur Nedir, Kafur Yağı Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır?

Mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde ortaya çıkan grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan kafur ağacı bitkisi son zamanlarda merak edilen şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Kafur bitkisi yapraklarından faydalanılabildiği gibi kafur yağı da vücuda pek çok fayda sağlıyor. Peki kafur ve kafur yağı nedir, nasıl kullanılır? İşte kafur yağı ve bitkisinin saça, cilde ve vücuda faydaları…

Kafur Nedir?

Kafur ağacı, genellikle tropikal bölgelerde nadir yetişen bir bitki türüdür. Bu ağaç, genellikle sıcaklık farklarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişmez. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği başlıca ülkeler ise, Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Vietnam'dır. Latince ismi, Unnamomums olan kafur, en uzun yaşayan bitkiler arasında yer alır. Uzak doğu ülkelerine özel bir bitki olan kafur, son yıllarda Türk mutfağında ve alternatif tıpta da sıkça kullanılır.

Kafur Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Kafur ağacı bitkisinin pek çok farklı kullanım alanı vardır. Haricen kullanılmak istendiği zaman ılık su ile karıştırılması gerekir. Ayak ve el bakımında sıkça kullanılan kafur, varislere ve nasırlara oldukça iyi geliyor. Doğal bir ağrı kesici özelliği olan kafur bitkisi koklandığı zaman halsizliğe ve kronik migren ağrılarına da iyi gelir.

Bağışıklık sistemini korur

Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde ortaya çıkan grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Kafur ile yapılan çay ise, pek çok hastalığın çok daha kısa bir süre içinde atlatılmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kuru ve inatçı öksürükleri kesmeye yardımcı olur.

Kafur, ishali keser.

Bunun yanında mide ekşimesi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Bu özelliğinden yararlanabilmek için akşam yemeğinden yaklaşık bir saat sonra bir fincan çayı olarak içilebilir.

Böbrek sağlığı için faydalıdır

Günde bir fincan kafur çayı içmek, böbrek sağlığını da korumaya yardımcı olur. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önleyen kafur, vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasına da yardımcı olur.

Kafur Yağı Cilde, Saça ve Vücuda Faydaları

İşte içeriğinde kafur ve kafur yağı olan ürünlerin sağladığı faydalar…Yine de kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı ve uzman kontrolünde uygulamanızı tavsiye ederiz.

Ağrıyı hafifletir

Cilde kafur uygulamak ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur. Çalışmalar, kafur, mentol ve karanfil ve okaliptüs esansiyel yağları gibi doğal bileşenler içeren bir spreyin, hafif ila orta şiddette ağrıyı gidermede etkili olduğunu buldu. Sprey, 14 gün boyunca eklemlere, omuzlara ve belin altına uygulandı. Kafur ürünlerini kullandığınızda karıncalanma, ısınma veya soğuma hissi hissedebilirsiniz. Etkilenen bölgeye günde birkaç kez bir kafur spreyi veya merhem sürün.

Yanıkları iyileştirir

Yanık yaralarını iyileştirmek için kafur yağı ya da kafur içeren balsamlar ve kremler kullanılabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, kafur, susam yağı ve bal içeren bir merhemin, ikinci derece yanık yaralarının iyileşme süresini azalttığını ve Vazelin kullanmaktan daha faydalı olduğunu buldu. Kullanmak için, etkilenen bölgeye günde bir kez bir merhem sürün.

Ayak tırnağı mantarını tedavi eder

Kafurun mantar önleyici özellikleri, ayak tırnağı mantarının tedavisinde faydalı olmasını sağlar. Araştırmalarda, kafur yağının yanı sıra mentol ve okaliptüs yağı içeren, mantar tırnak tedavisinde etkili olduğu görülmüştür.

Tıkanıklığı ve öksürüğü giderir

Kafur yağı, dekonjestan ve öksürük kesici özelliktedir. Yapılan çalışmalar kafur yağının buhar olarak teneffüs edilmesinde solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiğini göstermiştir.

Kas ağrılarını hafifletir

Kafur ürünleri ayrıca kas ağrılarında da kullanılabilir. Kas kramplarını , spazmları ve sertliği gidermeye yardımcı olabilir. Çalışmalar kafur yağının kas gevşetici özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Kullanmak için günde birkaç kez kafur yağı ile ağrıyan kaslarınıza masaj yapın.

Kafur Yağı Diğer Kullanımları

Bilimsel araştırmalar, kafurun iddia edilen kullanımlarından bazıları için sınırlıdır ve kanıtlar büyük ölçüde anekdottur. Kafur yağı da tedavi etmek için kullanılabilir: