‘İmparator’un ilk bölümü tamam

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Sefo’nun 2018 yılında başlayan üretimleri tam tamına 6 yıl sonra bir albüm çıkarmasını sağladı. Hit’lerinin ardından popüler müzikte yerini sağlamlaştıran Sefo, “İmparator”, “Erken” ve “Kapalı Kapılar” isimli 3 eserin ardından 9 yeni toplam 12 şarkıyla “İmparator PT. 1”e imza attı. Bu bölümün en enteresan yanı ise hiç düet olmaması. Söz ve müziği kendisine ait olan “Samsun Freestyle”, “Sulu Sulu”, “Bebeğim Üzülme”, “Kendini Kurtar”, “Kilit”, “Kaçalım Burdan”, “Sevmek Nedir Bilmezdim”, “Sözünü Tutar”, “Yapamam Artık” ile 6 şarkının da olduğu albümün mix & mastering ve düzenlemeleri ise Aerro, Celil Yavuz, Furkan Kalakılıç, Divxrse (Yiğit Alp Fırat) ve Gkg Mastering imzası taşıyor.

Hali hazırda çok dinlenmiş üç single’ın yanı sıra albümün gizli hit’i “Yapamam Artık” ve “Kendini Kurtar” ise bulunmayı bekliyor. İkinci bölümde ise bizi nelerin beklediğini merak etmemek güç.

Zira bütün yaz bu albümü dinleyeceğiz gibi görünüyor.

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DİKKAT ÇEKENLER

◊ Motive, geçtiğimiz hafta albümü “Taycan V1”i yayınladı. Daha önceki işleri gibi oldukça katmanlı bu rap albümüne erişimde geçtiğimiz günlerde kısa süreli de olsa sıkıntı yaşandı. Bunun nedeni ise yasadışı yayınlanan demolardan hak iddia eden fanlar. Neyse ki çabuk çözüldü ve 7 şarkılık bu albümle buluşabildik. “Shaw” ve “Neptün” albümün öne çıkanları olarak karşımızda.

◊ Simge Pınar, Esmeray’ın “Unutama Beni”sini yorumladı. Şarkı, Simge Pınar’ın sesinde ayrı bir değer kazanmış. Bize de “böyle cover parçalarla gelin” derim.

◊ Tuğkan, yeni şarkısı “Kuş Ölür”ü paylaştı. İranlı ünlü şair Füruğ Ferruhzad’ın “Kuş Ölür, Sen Uçuşu Hatırla” sözünden yola çıkarak yazdığı yeni parçasının müziğinde de kendi imzası var. Düzenlemesini Alper Gemici’nin üstlendiği şarkı, Tuğkan’ın slow eserlerinden oluşan kütüphanesine özenle eklenmiş.

◊ Nova Norda’nın ikinci albümü ‘’Üzgünüm, Üzgün Diilim’’ bu hafta keyifle dinlediğim albümlerden oldu. Nova Norda, söz ve besteleri kendisine ait 10 şarkılık albümde Kaan Arslan, Arsan Salaryfar, Ufuk Kevser ve Zag Erlat’la çalıştı. Albüm yüzleşme ve acıyla başlayıp yerine dansa bırakıyor.

◊ Nilüfer Yanya, “Like I Say (I runaway)” isimli single’ıyla geri döndü. Kendi zamanının ötesinde olan Yanya’nın melodileri bizi başka anlara ışınlıyor.

◊ Ahmet Ali Arslan, 4. stüdyo albümü “Yangı”yı yayınladı. Her albümünde ayrı bir soundtrack havası olan Arslan, 8 şarkılık çalışmanın prodüktörlüğünü de üstlendi. Arslan, Gülinler ile Şenceylik’le seslendirdiği 2 düetiyle “Gülgü” gibi korolu şarkısıyla Amerikan folk müziği ile kent ozanı hissiyatını birleştiriyor. Ayaklarınızı uzatarak keyifle dinlenilecek bir albüm için derin tebriklerimizi sunuyorum.

Ne dinledim

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∆Cem Belevi- “Beni bi salın”

∆Ozbi, Selin- “Nereye Kadar”

∆ Murda- “Yalan Dünya”

∆Şirin Soysal, Yoed Neir- “Ölür Müydün”