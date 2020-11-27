Kadınlarda Orgazm Olamama (Anorgazm) Nedenleri

Orgazm nedir?

Orgazm bozukluğu konusuna gelmeden önce bu kelimenin tam anlamına bir bakalım. Orgazm, cinsel uyarım ve buna bağlı olarak zevkin en yüksek noktası olarak özetlenebilir. Orgazm olabilmek için cinsel bölgenin ve beynin eş zamanlı çalışması gerekiyor. Beynin cinsel uyarıları yoğun bir şekilde alması ve cinsel bölgenin de bu uyarılara aynı anda tepki vermesi orgazmın bir diğer tanımı olabilir.

Orgazm bozukluğu, kadınların yaşadığı cinsel sorunlar arasında en sık karşılaşılan ikinci problem olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların yaşadığı orgazm bozukluğu, uzun yıllardır pek çok araştırmaya konu olmuş durumda. O araştırmalardan bazılarına bakacak olursak;

İngiltere’de yaşları 35-59 arasında değişen 521 kadının katıldığı bir çalışma, kadınların %16’sının nadiren orgazm olabildiğini ortaya çıkarmıştı. Aynı çalışmanın sadece evli olan 436 kadın ile devam eden bir diğer araştırmasında da son 3 ayda kadınların %15,8’inin hiç orgazm olamadığı, %22,2’sinin ise cinsel birleşme sıklığının sadece yarısı kadar orgazm yaşayabildiği sonucuna varılmıştı.

Yaşları 18-65 arasında değişen 104 kadının katıldığı bir başka araştırma sonucuna göre de kadınların %23’ü hiç orgazm olmadıklarını bildirmişti.

Araştırmalarda da görüldüğü üzere orgazm konusu çok fazla kadın için hala çözülmesi gereken bir mesele olarak duruyor. Peki kadınlar neden orgazm olamıyor?

Orgazm olamama nedenleri

Orgazm olamama nedenlerini genel olarak 3 başlık altında toplayabiliriz; fiziksel, psikolojik ve ilişki kaynaklı nedenler.

Fiziksel nedenler

Jinekolojik sorunlar: Histerektomi ameliyatı geçirmek, rahim kanseri atlatmak vb.

Hastalıklar: Kalp hastalığı veya multipl skleroz gibi bazı hastalıklar orgazm sorununa neden olabiliyor.

İlaçlar: Tansiyon ilaçları, antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar orgazm sorununa yol açabiliyor.

Çok fazla alkol ve sigara kullanmak orgazm olmanızı engelleyebiliyor. Öte yandan sigara içmek cinsel organlardaki kan akışını sınırlandırabiliyor.

Yaşlandıkça hormonlar, anatomi, nörolojik sistem ve dolaşım sisteminde değişimler meydana geliyor. Bu değişimler de cinselliği etkileyebiliyor.

Menopoz döneminde östrojen seviyelerinin düşmesi ve yaşanan hormonal değişimler de orgazm konusuna etki edebiliyor.

Psikolojik nedenler

İlk gece korkusu: Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşamamış kadınların bazılarında görülen ilk gece korkusu ve sonrasında devam eden endişe orgazmın önünde engel oluşturuyor.

Hamile kalma endişesi: İlişki sırasında aşırı dikkatli olmak, çok etkili korunma yöntemleri ve hamile kalma korkusu kadının kendini cinselliğe tam olarak verememesine ve bunun sonucunda da orgazm olamamasına neden oluyor.

Orgazm olamayacağına inanma: Bu neden sizi şaşırtabilir ancak kadınların çoğunluğu cinsel ilişkide bir süre orgazm olamadığında bir daha hiç olamayacağını düşünüyor. Vücut bir süre sonra bu inanca tepki veriyor ve sorun psikolojik olmaktan çıkıp fiziksel bir problem halini alıyor. Uzmanlar, her şeyin zihinde bittiğini, düşüncelerimizin bizleri fiziksel anlamda da etkilediğinin altını çiziyor.

Önceki travmatik deneyim: Daha önce yaşanılan kötü bir cinsel beraberlik ya da istismar gibi durumlar kadınların cinsel hayattan zevk almalarını ve orgazm olmalarını çok fazla etkiliyor.

İlişki-partner kaynaklı nedenler

Yeterince uyarılmamak: Bu madde orgazm konusunun belki de en kritik konularından biri. Ön sevişmeyi atlamak, yeterince uyarılmamak ve hızlı bir şekilde cinsel birleşmeye geçmeye çalışmak kadınların orgazmını etkileyen önemli bir neden.

Klitorisi unutmak: Klitoris, kadınların en önemli zevk noktalarından biridir. İlişki sırasında klitorisin doğru ve yeterli şekilde uyarılması kadın orgazmını kolaylaştıran etkenlerden biridir. Ancak klitorisin uyarılma zamanı çok önemlidir. Kadın henüz hiç uyarılmamışsa, doğrudan klitorise dokunmak zevk vermek bir yana acıya bile neden olabilir. Klitorisi uyarmak için ön sevişmenin daha ileriki dakikalarını bekleyin.

Cinsel yakınlık: Kadınların cinsellikten tam anlamıyla zevk alabilmesi için partnerlerine fizikselin yanı sıra psikolojik olarak da yakın hissetmeleri gerekiyor. Kendilerini partnerlerine yakın hissetmeyen kadınlar çoğu zaman orgazm olamıyor.

Cinsel isteksizlik: Partnerini sevmeme, ten uyumsuzluğu, acele ilişki gibi durumlar kadınlarda cinsel isteksizliğe neden olabiliyor. Öte yandan orgazm olamama baskısı da bir süre sonra isteksizliğe dönüşebiliyor.

İlişkideki sorunlar: İlişkisinde duygusal anlamda mutlu olmayan kadınlar yatakta da mutlu olamıyor.

Erken boşalma: Partnerlerinde erken boşalma sorunu olan kadınların da orgazm olması bir hayli zorlaşıyor.

Orgazm bozukluğu kesinlikle çözümsüz değildir. Uzmanlar bu sorunu çözmenin ilk adımının partner ile durumu paylaşmak olduğunu söylüyor. Nasıl ki ilişkiler iki kişi arasında yaşanıyorsa, ilişkideki problemler de iki kişinin emeği ile çözülmeli. Yaşadığınız sorunu, nasıl hissettiğinizi partneriniz ile paylaşın ve nedenini beraber bulmaya çalışın. Sorunları beraber çözmek hem size hem de ilişkinize iyi gelecektir. Beraber çözemediğiniz noktada ise profesyonel bir destek almayı deneyebilirsiniz.