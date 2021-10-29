İştahsızlık neden olur? Aşırı iştahsızlık neyin belirtisidir? İştah açılması için ne yapmak gerekir?

Özellikle birtakım alışkanlıklar ile beraber bazı zararlı durumlar üzerinden iştahsızlık öne çıkmaktadır. Tabii bu durum hem fizyolojik hem de psikolojik sebeplerden dolayı meydana gelebilmektedir. Önemli olan bu sorunun altında yatan sebeplere karşı çözüm yöntemlerini ele almaktır.

İştahsızlık Neden Olur?

İştahsızlık aynı zamanda iştah kaybı olarak bilinir. Fizyolojik ya da psikolojik olarak ortaya çıkan sebepler, zaman içerisinde ciddi anlamda kilo kaybına neden olur. Özellikle bu kilo kayıpları kişinin sağlığını tehdit edecek bir unsur haline gelebilmektedir. Bu bağlamda iştahsızlığa sebep olacak birçok farklı nedenin öne çıktığını ifade etmek mümkün.

- Sigara içme alışkanlığı

- Hamilelik dönemi

- Metabolik birtakım problemler

- Stres

- Depresyon

- Migren

- Kronik karaciğer hastalığı

- Beyin sarsıntısı

- Diyabet

- Mide bulantısı

- İrritable bağırsak sendromu

- Kusma

- Koah hastalığı

- Kronik böbrek yetmezliği

- Demans

- Hepatit

- HIV

- Kalp

Görüldüğü gibi oldukça fazla sayıda neden üzerinden iştahsızlık söz konusu olabilmektedir. Hatta yukarıda verilen nedenler ile beraber daha birçok farklı sebepler ön plana çıkmaktadır. Önemli olan meydana gelebilecek belirtiler ile beraber uzman bir doktora başvurmak ve altında yatan nedene bağlı olarak çözüm üretmektir.

Aşırı İştahsızlık Neyin Belirtisidir?

Özellikle aşırı oranda iştahsızlığın altında yatan birtakım sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler aynı zamanda ciddi sağlık sorunları olarak ön plana çıkar. Özellikle mide ve sindirim problemleri, soğuk algınlığı, bağırsak ve karaciğer hastalıkları gibi durumlar ön plana çıkmaktadır. Genelde aşırı iştahsız olan kişilerde bu rahatsızlıklar önemli bir yer tutar.

Günlük yiyecek alanındaki azalma ve bu noktada ortaya çıkan karakterize bozukluk, zaman içerisinde sağlığı tehdit edecek ciddi bir boyuta ulaşabilmektedir. O yüzden aşırı oranda iştahsızlık ile karşı karşıya kalındığı vakit, mutlaka en yakın zamanda bir uzman doktora başvurmak gerekir. Bu doğrultuda yaşanabilecek aşırı iştahsızlığı çok ciddiye almak gerekmektedir. Eğer zamanında gerekli teşhis ve tetkikler yapılmadan tedavi gerçekleşmezse, çok daha ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün.

İştah Açılması İçin Ne Yapmak Gerekir?

İştahı açabilmek için birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle bu çözüm yöntemleri bireysel olarak evde uygulanabilecek yöntemler şeklinde öne çıkar. En önemli durumlardan biri C vitamini bol olan taze sebze ve meyve tüketimini gerçekleştirmektir. Özellikle tatları ve renkleri iştah açıcı bir etki yaratır.

Çinko ve B vitamini açısından zengin olan besin kaynaklarını da tüketmek gerekir. Bunlar içerisinde yağsız et, deniz ürünleri, fındık, badem, bitki tohumları ile beraber tam tahıl ürünleri öne çıkıyor. Sağlıklı yağlar içeren avokado ve zeytinyağı ile fındık kullanımı da yine bu konuda önemli bir yere sahiptir. Bu yöntemler üzerinden işte açma ve sağlıklı bir şekilde kilo alma imkanı elde edebilir.

İştah Açmak İçin Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz

Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek ve iştahı açmak için vücudun aktif olması büyük bir öneme sahiptir. Böylece kişinin metabolizması çok daha hızlı şekilde çalışır. Bu da doğal olarak enerji üretim tüketimini artırırken, kişinin iştahını açar. Tabii bunu dengeli bir şekilde ele almak gerekir. Gün içerisinde yarım saat ya da 1 saat boyunca yürüyüş ya da koşu yapmak iştahı açabilir. Aynı zamanda pek çok farklı besinler dengeli bir şekilde tüketmek gerekir.