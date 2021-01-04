İki Malzemeli Çok Amaçlı Temizleyici Tarifi

Tarifini vereceğimiz doğal çok amaçlı narenciye içerikli temizleyici, yalnızca iki bileşenle yapılıyor ve hiçbir zararlı bileşen içermiyor. Üstelik daha da önemlisi temizlikte oldukça etkili!

Bu çok amaçlı temizleyici; mutfak, banyo ve çeşitli tezgah ve yüzeyler için mükemmeldir. Ayrıca her türlü yüzeyi ve tutacağı silmek için de kullanabilirsiniz.

NEDEN EV YAPIMI TEMİZLEYİCİLER YAPMALIYIZ?



Bu listedeki en önemli nokta toksik kimyasallardan kaçınmaktır. Evinizdeki temizleyicilerden herhangi birini alın ve içinde ne olduğuna bakın. Muhtemelen size ve cildinize temas etmesini istemeyeceğiniz birçok kimyasal bileşen içeriyordur.

Sizi çeşitli tehlikeli kimyasallar hakkında korkutmak yerine, sirke ve birkaç malzemeyle yapılan doğal temizleyicilerin de oldukça etkili olduğunu söylemek istiyoruz.

Sirke, aslında harika bir şekilde çalışan, ucuz, doğal, çok amaçlı bir temizleyicidir. Bunun nedeni, hafif asidik olmasıdır. Bu özelliği; yağ, kir ve evlerimizden kurtulmak istediğimiz tüm bakteri ve küfü kesmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bir dezenfektandır.

Sirke aynı zamanda harika bir koku nötrleştiricidir, evinde yoğun yemek kokusu olanlar ve hatta evcil hayvanları olanlar için mükemmel olabilir.

SİRKE VE PORTAKAL KABUKLU TEMİZLEYİCİ

Bu temizleyicide portakal kabukları; sadece sirkenin kokusunu nötralize etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kir için güçlü bir çözücü olan limonen adı verilen bir yağ içerir.

Bu temizleyici için greyfurt, limon, portakal vb. veya birkaçının bir kombinasyonu da dahil olmak üzere çeşitli turunçgiller kullanabilirsiniz. Daha güçlü bir koku isterseniz birkaç damla esansiyel yağ eklemekten çekinmeyin.

Bu temizleyiciyi kullanırken, sirke kokusunun kuruduktan sonra kaybolduğunu görürken, narenciye kokusunun da kalıcılığına şahit olacaksınız.

GEREKLİ MALZEMELER:

Narenciye kabuğu - portakal, limon, greyfurt. Turunçgil ailesinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Beyaz sirke

Sterilize edilmiş cam kavanoz

Sprey şişesi veya pompa şişesi

YAPILIŞI: