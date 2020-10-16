Hollywood Yanağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Bişektomi için kimler uygundur?

Yanak bölgesinde bichat denilen yağ dokusu bazı kişilerde normalden fazla gelişir. Bazen zayıf kişilerde daha fazla yağ dokusu olduğu görülebilir. Yanaklarda oluşan bu yağ birikimi diyet ve egzersizle yok edilmeye karşı dirençlidir ve çoğu zaman genetik miras yoluyla ebeveynlerden miras alınır. Daha yuvarlak bir yüze (elma yanağı) neden olan bu yağ dokusu istenildiğinde çıkarılabilir ve daha ince ve net çizgilerle bir yüz elde etmek mümkündür.

Bişektominin uygunluğu için öncelikle başvuru sahibinin tıbbi geçmişi değerlendirilir. Yüz şekli ve oranları değerlendirildikten sonra hastaya operasyonun detayları ve operasyon sonrası ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilir. Operasyon tarihinin belirlenmesi ile planlama aşaması tamamlanır.

Nasıl uygulanır?

Operasyon sırasında genel ya da lokal anestezi altında ağızda yaklaşık 1 cm'lik bir kesi yapılır. Bu kesi ile bichat poşetleri çıkarılır. Bu arada bichat poşetlerin çıkarılması yüz fonksiyonlarında herhangi bir kayba yol açmaz. Daha sonra 1 veya 2 kendiliğinden eriyen dikişle kapatılır. Operasyon lokal anestezi ve sedasyon altında ortalama 20 dakika sürer. Kesi ağız içinde açıldığı için görünür iz bırakmaz. Hasta aynı gün hastaneden taburcu edilir.

20 yaş üzeri tüm sağlıklı bireylerde ameliyat güvenle yapılmaktadır. 18 yaşın altındaki kişilerde ve bulaşıcı hastalığı olan kişilerde bikektomi yapılmaz. Bişektominin cerrahi bir işlem olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle tecrübeli bir doktor tarafından yapılmalıdır. Bişektomi, klinik koşulları tam olarak sağlayan lokasyonlarda yapılmalıdır.

İyileşme süreci nasıldır?

Ameliyat sonrası tam bir görünüm için 2-3 hafta beklenmelidir. Bişektominin etkisi genellikle kalıcıdır ve bu bölgede tekrar yağ oluşmaz.

Ağızdaki yaralar en kısa sürede iyileşen yaralardır. Bu nedenle operasyon sırasında açılan küçük kesi bir hafta içerisinde tamamen iyileşmiş olacaktır. Ameliyat sonrası ödem birkaç gün içinde geçer. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için size gargara ve antibiyotik tedavisi verilebilir. İlk hafta ağız temizliğine dikkat edilmelidir.

Özellikle ilk hafta diyete dikkat edilmelidir. Sert ve sıcak yiyeceklerden kaçınılmalı, yumuşak yiyecekler tüketilmelidir. Ameliyat sonrası birkaç gün içinde iş hayatına dönebilir. İlk hafta ani yüz hareketlerinden kaçınılmalıdır.