Her Gün Egzersiz Yapmanıza Yardımcı Olacak Etkili Tüyolar

Erken kalkın

Sabahın erken saatlerinde spor yapmak hem güne çok zinde bir şekilde başlamanızı sağlar hem de psikolojik olarak iyi hissetmenize yardımcı olur. Öte yandan erken kalkma alışkanlığı kazanırsanız günün tamamının size kaldığını göreceksiniz. Her zamankinden 30-40 dakika erken uyanın ve egzersiz yapın.

Öğle arasında egzersiz yapın

Eğer sabah erken saatlerde kalkmak istemiyorsanız çok daha kolay bir alternatif; öğle arasında egzersiz! Özellikle çoğu insanın evden çalıştığı şu günlerde öğle arasında egzersiz yapmak daha da kolay. Öğe aranızın 30 dakikasını egzersize 15 dakikasını duşa ve 15 dakikasını yemeğe ayırın. İşte bu kadar!

Yakın mesafelere bisikletle gidin

Sıklıkla araba ya da toplu taşıma kullanan biriyseniz, yolda geçirdiğiniz vakti spor antremanına dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir bisiklet edinmek. Sonrasında ise bisiklet ile gidilebilecek tüm mesafelere pedal çevirmek!

Sevdiklerinizi koşuya davet edin

Arkadaşlarla buluşunca sadece yemek yenip kahve içileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Ara sıra dış mekanlarda buluşup beraber koşabilir, egzersiz yapabilirsiniz. Çok eğleneceğinizin garantisini şimdiden veriyoruz!

Çoklu görev

Kim demiş televizyon sadece oturarak ya da uzanarak izlenir diye! En sevdiğiniz diziyi ya da TV şovunu izlerken egzersiz yapabilirsiniz. Böylece atıştırmalıklardan uzak durmuş olacak hem de günlük antremanınızı tamamlamış olacaksınız.

Daha erken yatağa girin

Daha erken yatarak vücudunuzun kilo almanıza neden olabilecek kortizol hormonunu salgılamasını önleyebilirsiniz. 7-9 saatlik bir uyku düzeni oluşturun. Böylece bolca şarj depolayacak, ertesi güne daha enerjik başlayacaksınız.