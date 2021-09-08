Hba1c Nedir? Hba1c Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Hba1c testi yardımıyla kan şekerinin ölçülmesi, tedaviye başlamada öncelik sağlar. Hba1c sayesinde kan şekerinin yüksek ya da düşük olduğu tespit edilebilir. Hba1c testi doktorlar tarafından yapıldığı gibi, evde de kişiler tarafından ölçülebilir.

Hba1c nedir?

Hemoglobin kırmızı kan hücreleri içerisinde bulunan bir proteindir. Bu protein kan şekerini dengeler ve seviyesini belirler. Hba1c Glikolize Hemoglobin ise kan şekerindeki kan hücrelerinin ölçümü demektir. Hba1c sayesinde kişilerin ortalama kan şekeri seviyesi belirlenir. Bu test şeker hastalığını belirlemek ve kontrol altında tutmak için yapılır. Tip 1 ve Tip 2 şeker hastalarının bu testi düzenli olarak yaptırmasındaki neden ise kullanılan ilaçların devam ettirilmesi ya da değiştirilmesi durumudur.

Hba1c yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Hba1c Glikolize Hemoglobin testinin düşük ya da yüksek çıkmasının pek çok farklı belirtisi olabilir. Bu belirtilerden birisi de kişinin aşırı derecede stres yaşaması ve sinirli olmasıdır. Ayrıca Hba1c Glikolize Hemoglobin testi çok yüksek olan kişilerde böbrek ile karaciğer rahatsızlıkları başlar. Ayrıca bazı kişilerde sürekli uyku, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkar. Tüm bu durumlara ek olarak ellerde titreme, bayılma ve bilinç kaybı gibi durumlar da hastalığın ilerleye safhalarında görülen belirtiler arasındadır.

Hba1c değeri kaç olmalıdır?

Şeker hastası olmayan kişilerde hba1c testinin normal aralığı %3,5 ve %5,7 değerleri arasında olmalıdır. Eğer yapılan hba1c testi sonrasında çıkan değer aralığı %5,7 ve %6,4 arasında ise bu kişilerde gizli kan şekeri olduğunu göstermektedir. Hba1c Glikolize Hemoglobin testi damarlardan alınan kan testi sayesinde sonuçlanır. Yapılan test sonrasında değer aralığı %6,5 üzeri çıkarsa bu durum kişilerde Tip 2 şeker hastalığının olduğunu göstermektedir.