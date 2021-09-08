Hamileliğin Kaçınca Ayına Kadar İlişkiye Girilir?

Genellikle gebelik döneminde cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır gibi bir algı vardır. Ancak bu algı her gebelikte geçerli değildir. Peki hangi durumlarda hamilelikte cinsel ilişkiye girilebilir, hangi durumlarda kaçınılmalıdır? Hamilelikte kaçıncı aya kadar ilişkiye girilir? İşte hamilelikte cinsel ilişki konusunda merak edilenler…

Hamilelikte kaçıncı aya kadar ilişkiye girilir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kağan Kocatepe hamilelikte cinsel ilişkiyi şu şekilde açıklıyor;

Gebeliğin başladığı ilk 3 ay içinde cinsel ilişkiye girmek düşük riskini ortadan kaldırmak için genellikle doktor tarafından yasaklanır. İlk üç ay gebelik belirtilerinin de yoğun yaşandığı cinsel keyfin doğal olarak ertelendiği aylardır. Bu aylarda çoğunlukla cinsel istekte azalma görülür çok az oranda kadında cinsel istekte artış gözlenir.

Cinsellik gebeliğin ilk üç ayı haricinde gebeliğin son ayına kadar anne adayının rahat ettiği pozisyonlarda yaşanabilir. Toplumda bilinenin aksine, gebelikte eşinizle tensel ve cinsel temasınızı korumanız hem sizler için hem de bebeğiniz için sağlıklıdır.

Hamilelikte hangi durumlarda ilişkiye girilmez?

Hamilelikte cinselliğe ara verilmesi gereken durumları şu şekilde özetleyebiliriz:

Önceki gebeliklerinde tekrarlayan düşük, erken doğum, rahim ağzı yetmezliği ve buna bağlı erken doğum ya da düşük yaşamış olan gebeler,

Mevcut gebeliğinde düşük tehdidi, erken doğum tehdidi, suyun erken gelmesi, vajinal kanama, genital bölgede enfeksiyon gibi normal dışı durumları olan anne adaylarının bu normal dışı durum ortadan tümüyle kalkana kadar cinsel ilişkide bulunmamaları gerekir.

Hamilelikte cinsel ilişkide hangi pozisyonlardan kaçınılmalı?

Orgazm esnasında genellikle rahimde kısa süreli kasılmalar ortaya çıkar. Özellikle gebeliğin sonuna doğru cinsel ilişki esnasında rahimde anne adayı tarafından daha kolay hissedilebilen bu kasılmalar daha önce doğum yapmış anne adayları tarafından daha kolaylıkla hissedilirler. Ancak bu kasılmalar erken doğumu başlatacak nitelik ve şiddete sahip değildirler.

Yoğun meme başı uyarısı da kasılmaları başlatabilen bir etken olduğundan cinsel ilişki esnasında meme başı uyarısında şiddetli kasılmalar hisseden ve/veya erken doğum yapma riski yüksek olan anne adaylarının da bu eylemden kaçınmaları gerekir.