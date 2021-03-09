Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Hırslarınızın kurbanı olmayın.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve saat 11.40’ta Kova burcuna geçiyor. İnsanların eşitliğini savunurken herkesin aynı olmadığını da akılda tutmak gerekir. Özgür iradenin ve aynı zamanda bireyselliğin gücünü yok etmeden dayanışma halinde olmalıyız. Her insanın özgürlüğü kendisiyle ve hayalleriyle sınırlıdır. Parçadan bütüne doğru ilerlemesi gereken bu süreçte, herkesi kendi çabasıyla kendisi ve çevresi için yapacakları ya da yapmayacakları önem arz ediyor. Her birimiz sağlıklı ve mutlu günler görmek istiyorsak, bunu kendimiz için nasıl özenle yapıyorsak bir arada olduğumuz toplum için de yapmalıyız. Bugün bu çabanın adımlarını atarken çevrenize de ilham olabilirsiniz. Kendi hırslarınızın değil çevrenizin mutluluğu için hareket halinde misiniz bunu kendinize sorun.

9 Mart Koç burcu yorumu

İş hayatınızda bir arada olduğunuz bazı insanlara karşı yaklaşımınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yanlış anlaşılan ve suiistimal edilen sözleriniz ve davranışlarınızı fark etmiş olmanız, sizi can sıkıcı durumlardan koruyacaktır.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Boğa burcu yorumu

Kendiniz ve çevreniz için bir adalet arayışında olabilirsiniz. Yaşanan sorunları dile getirirken sert bir tavır takınmanız kararlılığınızı göstermekte önemli olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart İkizler burcu yorumu

Verdiğiniz borçların geri dönüşü sizi biraz daha rahatlatacağı için yapmak istediklerinizi yeniden gündeme getirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Yengeç burcu yorumu

Güvendiğiniz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Görmezden geldiğiniz konular varsa bunlarla karşılaşmanız sizi düşündüğünüzden daha fazla üzebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Aslan burcu yorumu

Günlük düzeniniz konusunda bir değişiklik yapmanız gerekebilir. İşlerinize ve sevdiğiniz aktivitelere dengeli bir zaman ayırmak sizi daha az yoracaktır.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Başak burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak için duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Yeterli emeği verdiğiniz her şeyin hayatınıza dahil olacağını görmeniz mümkün.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Terazi burcu yorumu

Duygularınızı ve mantığınızı birleştirerek alacağınız yeni kararlar anne babanız hem de varsa eşinizle ilgili konularda size daha farklı bir bakış açısı katacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Akrep burcu yorumu

Becerilerinizin kontrolünü farklı alanlarda da sağlamak hem kişisel verilerinizi güçlendirecek hem de iş hayatınıza da olumlu katkı sağlayacaktır. Kuracağınız ilişkileri sağlam tutun.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Yay burcu yorumu

Kişisel değerinizi sorgulayabilirsiniz. Maddi olarak elde ettiklerinizin yetersiz olduğunu düşünüp kendinizi ve yaptığınız işleri değersizleştirmeyin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Oğlak burcu yorumu

Birebir ilişkilerinizde duygularınızı ön plana çıkarmaya karar verebilirsiniz. Hatalarınızın farkına vararak kırıcı olmaktan vazgeçiyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Kova burcu yorumu

İletişim tarzınıza yapılan eleştirilere sert yanıtlar verebilirsiniz. Sizi anlamadıklarını düşündüğünüz anlarda öfke kontrolünü sağlayamıyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Mart Balık burcu yorumu

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak hem sorunlara daha kolay çözüm bulmanızı hem de yeni projeler ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır. Artık hayata karşı daha profesyonel bir bakış açısı geliştiriyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!