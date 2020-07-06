Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Kendinizi iyileştirin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve 13:00’da Kova burcuna geçiş yapıyor. Kısa vadeli düşünürseniz kurnazlık, uzun vadeli düşünürseniz dürüstlük ön plana çıkar. Bugün uzun vadeli düşünmelisiniz. Kendinize yeterli olduğunuzu söylemeli ve sizi yaralayan konulardan uzak kalmayı seçmelisiniz. Başkalarının fikirleri sizin gerçekliğiniz olamaz.

6 Temmuz Koç burcu yorumu

Arkadaşlarınızla ile ilgili konularda arada kalmamaya özen göstermelisiniz. Bazı konularda denge bulmak isterken kırıcı olmamaya da özen göstermelisiniz. Haklı olabilirsiniz ama bunu illaki anlatmak durumunda değilsiniz.

6 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kısa bazı seyahatler plansız bir şekilde önünüze gelebilir. Sağlığınız ve bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize zaman ayırmalısınız. Ev hayatınızda ufak tefek değişimler yapmanız ya da tadilatlarla uğraşmanız gerekebilir.

6 Temmuz İkizler burcu yorumu

Son dönemde işiniz için yaptığınız yatırımlar sizi geleceğe yönelik kaygılandırabilir. Para kazanmak için hırslı yaklaşımlardan uzak durmalısınız. Bazı süreçleri zaman içinde geliştirebilirsiniz. İnsanların sizi baskıladığını düşünüp vazgeçme eğiliminde olmamalısınız.

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6 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Duygusal anlamda tutkularınızın esiri olmamaya özen göstermelisiniz. Sizi kısıtlayan ilişkilerden uzak durmalısınız. Yöneticiler, avukatlar ya da otorite figürleri ile bugün bazı görüşmeler yapmanız gerekebilir. Finansal koşullar önemli bir noktada olacaktır.

6 Temmuz Aslan burcu yorumu

Otorite figürleri ile ilgili dengeyi bulmanız gereken bir gündesiniz. Uyumu yakalarsanız olaylar sizin istediğiniz yönde gelişebilir. Daha stratejik olmalısınız. Yöneticilerinize proje sunmak ya da yeni iş birlikleri içinde olmak için harika bir gündesiniz.

6 Temmuz Başak burcu yorumu

Ansızın oluşan duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol etmelisiniz. Çevrenizdeki insanların sizlere bir psikolojik savaş açıyormuş duygusu yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onların okul hayatları ile ilgili bir gelişme yakalamasına destek verebilirsiniz.

6 Temmuz Terazi burcu yorumu

Sosyal çevre ve arkadaşlıklarınızda bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Aile ile ilgili bazı konularda ise sorumluluklarınızı arttırmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Bu durumu abartmayın. Daha stratejik olmalısınız. Yöneticilerinize proje sunmak ya da yeni iş birlikleri içinde olmak için harika bir gündesiniz.

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6 Temmuz Akrep burcu yorumu

İlişkiler ile ilgili şanslı bazı başlangıçlar ya da görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Beklediğiniz iletişimleri gün içinde kurmak isterken zorlanabilirsiniz. Her insanın olumsuz ve zararlı yönleri olabilir.

6 Temmuz Yay burcu yorumu

Sosyal arkadaşlık ilişkilerinizde önemli bazı gelişmeler yaşanırken kendi içinizde hedeflerinizi ya da hayallerinizi geleceğe yönelik sorgulayabilirsiniz. Minnet dolu olarak şükretmek sizin kalbinizi doldurduğunda yaşamın ışığı ve hakikat sizi içine alır.

6 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Bugün yapacağınız girişimleri acele bir şekilde tamamlamak isterken bazı aksilikler söz konusu olabilir. Daha planlı ve sakin ilerlemenizi tavsiye edebiliriz. Kariyerinizde yöneticilerinizin manipülasyonları ya da size fazla sorumluluk yüklemesi sizi bunaltabilir. Hemen her şeyden kopamayan sizlerin bu kadar öfkeli yaklaşımları birikim olabilir.

6 Temmuz Kova burcu yorumu

İş projeleriniz adına zorlayıcı etkiler olsa bile bugün hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kariyerinizde net olmayan şeyleri artık tamamlamak isteyeceksiniz. Yeni bir iş teklifi ya da yeni bir işe geçiş süreci başlatabilirsiniz.

6 Temmuz Balık burcu yorumu

Hızlı ve değişken kararlar size göre değilken birden kendinizi buna yöneltebilirsiniz. Pireye kızıp yorgan yakmamalısınız. Kendi doğanıza uygun davranmalısınız. Hemen her şeyden kopamayan sizlerin bu kadar öfkeli yaklaşımları birikim olabilir.