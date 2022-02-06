Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat 2022 Pazar Yengeç, Aslan, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hırslarına yenilme ve zor konuşmalar yapma!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 17.49’dan sonra boşlukta hareket ediyor. Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez. Sınırlarını aş, kendini yenile, ruhunu mis kokulu çiçeklerle donat. Zorlayıcı konuşmalardan uzak dur, ağzından çıkanı kulağın duysun.Bugün zor konuşmalar yapmak isteyebilirsin.Seni üzen inciten konuları konuşmak için doğru bir zamanda değilsin.Sınırları aşmak ya da had bildirmek için bir şeyler seni tetikleyebilir.Lütfen daha farkındalıklı veya sağduyulu olmayı unutmayın.Aile ilişkilerinizde bir takım baskı yaratan konuşmalar söz konusu olabilir.Dedikodulardan uzak durun.Kimsenin görüşemleri içinde herhangibir aracılık yapmayın. Bugün saat 17:49 sonrası daha fazla kendinize zaman ayırın ve çok fazla işler başlatmayın. Önümüzdeki haftanızı planlamak,eksik işlerinizi yapmak için oldukça doğru bir zaman.

Günün Motivasyon Sözü: “İyi bilinen her şeyde, hala düşünmeye değer bir şeyler gizleniyor.” Martin Heidegger

6 Şubat Koç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde gerginliğinizi korumaya çalışacaksınız

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6 Şubat Boğa burcu yorumu

İçsel olarak biriktirdikleriniz bilinçaltınızı huzursuz edebilir.

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6 Şubat İkizler burcu yorumu

Hareket enerjinizi kaybetmiş gibi hissediyorsunuz.

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6 Şubat Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir gelişme arıyorsunuz.

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6 Şubat Aslan burcu yorumu

Sabit düşüncelerinizi değiştirmek isteyenlere karşı tepkisel olabilirsiniz.

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6 Şubat Başak burcu yorumu

Maddi sorunlarınız nedeniyle stres altındasınız.

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6 Şubat Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızda duygusal dengeyi sağlayamayabilirsiniz.



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6 Şubat Akrep burcu yorumu

Günlük işlerinizi erteleyerek kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz

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6 Şubat Yay burcu yorumu

Çocuklarınız üzerinde baskı kuruyorsunuz.

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6 Şubat Oğlak burcu yorumu

Ailenizle aranızdaki miras sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için ortak bir karar almak istiyorsunuz.

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6 Şubat Kova burcu yorumu

Sabırsız olabilirsiniz. Yakın çevrenize karşı tahammül seviyeniz düşecektir.

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6 Şubat Balık burcu yorumu

Belirlediğiniz kişisel güven alanınızı kırmak isteyenler olacaktır.

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