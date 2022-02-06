Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat 2022 Pazar Yengeç, Aslan, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 6 Şubat'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 6 Şubat günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 6 Şubat Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 6 Şubat Pazar günlük burç yorumları..."
Hırslarına yenilme ve zor konuşmalar yapma!
Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 17.49’dan sonra boşlukta hareket ediyor. Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez. Sınırlarını aş, kendini yenile, ruhunu mis kokulu çiçeklerle donat. Zorlayıcı konuşmalardan uzak dur, ağzından çıkanı kulağın duysun.Bugün zor konuşmalar yapmak isteyebilirsin.Seni üzen inciten konuları konuşmak için doğru bir zamanda değilsin.Sınırları aşmak ya da had bildirmek için bir şeyler seni tetikleyebilir.Lütfen daha farkındalıklı veya sağduyulu olmayı unutmayın.Aile ilişkilerinizde bir takım baskı yaratan konuşmalar söz konusu olabilir.Dedikodulardan uzak durun.Kimsenin görüşemleri içinde herhangibir aracılık yapmayın. Bugün saat 17:49 sonrası daha fazla kendinize zaman ayırın ve çok fazla işler başlatmayın. Önümüzdeki haftanızı planlamak,eksik işlerinizi yapmak için oldukça doğru bir zaman.
Günün Motivasyon Sözü: “İyi bilinen her şeyde, hala düşünmeye değer bir şeyler gizleniyor.” Martin Heidegger
6 Şubat Koç burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde gerginliğinizi korumaya çalışacaksınız
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6 Şubat Boğa burcu yorumu
İçsel olarak biriktirdikleriniz bilinçaltınızı huzursuz edebilir.
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6 Şubat İkizler burcu yorumu
Hareket enerjinizi kaybetmiş gibi hissediyorsunuz.
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6 Şubat Yengeç burcu yorumu
Hayatınızda yeni bir gelişme arıyorsunuz.
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6 Şubat Aslan burcu yorumu
Sabit düşüncelerinizi değiştirmek isteyenlere karşı tepkisel olabilirsiniz.
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6 Şubat Başak burcu yorumu
Maddi sorunlarınız nedeniyle stres altındasınız.
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6 Şubat Terazi burcu yorumu
Aşk hayatınızda duygusal dengeyi sağlayamayabilirsiniz.
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6 Şubat Akrep burcu yorumu
Günlük işlerinizi erteleyerek kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz
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6 Şubat Yay burcu yorumu
Çocuklarınız üzerinde baskı kuruyorsunuz.
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6 Şubat Oğlak burcu yorumu
Ailenizle aranızdaki miras sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için ortak bir karar almak istiyorsunuz.
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6 Şubat Kova burcu yorumu
Sabırsız olabilirsiniz. Yakın çevrenize karşı tahammül seviyeniz düşecektir.
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6 Şubat Balık burcu yorumu
Belirlediğiniz kişisel güven alanınızı kırmak isteyenler olacaktır.