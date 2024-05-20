Miyopiyi kontrol altına almak mümkün!

Haberin Devamı

Miyopiyi kontrol altına almak için kullanılan yöntemler:

Düşük doz atropin göz damlası

Düşük doz atropin, miyopi ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla 5-18 yaş arasındaki çocuklarda kullanılıyor. Damlalar her gece yatmadan önce göze damlatılıyor. Atropin damlaları, yan etki olarak göz çevresinde kızarıklık ve kaşıntı yapabiliyor.

Çevresel defokus kontakt lensler

Bu kontakt lensler 6-12 yaş arası miyop çocuklarda kullanılıyor. Bu özel kontakt lensin farklı odak alanları mevcut. Farklı odakların göz büyümesini yavaşlattığı ve miyopiyi sınırlandırdığı düşünülüyor.

Ortokeratoloji (Orto-K)

Ortokeratoloji, çocuğun gece boyunca taktığı bir kontakt lens... Ortho-K olarak da adlandırılan bu lensler uyurken gözün kornea (şeffaf) tabakasını düzleştiriyor. Bu sayede, ertesi gün kontakt lenssiz net görüş sağlanıyor.

Haberin Devamı

Ortho-K lenslerin takılması görüşü yalnızca kısa bir süre için iyileştiriyor. Lens takmayı bıraktığınızda kornea yavaş yavaş normal şekline dönüyor ve miyopluk geri geliyor.

Ortho-K lenslerde enfeksiyon riski mevcut... Ayrıca normal kontakt lenslerle karşılaştırıldığında takılması daha zor ve daha sık doktor kontrolü gerektiriyor.

Miyopi kontrol gözlükleri



Farklı odaklarla özel cam tasarımlarına sahip bu gözlükler, miyopi ilerlemesini yavaşlatabiliyor.

Miyopiyi yavaşlatmak için şunları yapabilirsiniz

• Çocuğunuzun dışarıda daha fazla zaman geçirmesini sağlayın.

• Bilgisayarlarda veya diğer dijital cihazlarda ekran süresini sınırlayın.

• Ekran başında geçirilen süre ile dışarıda geçirilen süre arasında denge kurarak çocuğunuzun miyopisini kontrol altına alabilirsiniz.