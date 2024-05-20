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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu CoşarYazarın Tüm Yazıları

Miyopiyi kontrol altına almak mümkün!

#Miyopi#Miyopi Kontrol Gözlükleri#Miyopi Farkındalık

2018 yılından beri, ebeveynleri miyopi (uzağı görememe) hakkında bilinçlendirmek amacıyla “miyopi farkındalık haftası” kutlanıyor. Miyopi, çocuklarda giderek yaygınlaşıyor. Araştırmalar 2050 yılında dünyada 5 milyardan fazla miyop birey olacağını gösteriyor. Kanıtlanmış doğrudan bir bağlantı olmasa da; bilgisayar çalışması, video oyunları ve okuma gibi yakın odaklı aktiviteler ile iç mekanda fazla zaman harcayan çocuklar, dışarıda vakit geçiren çocuklara kıyasla daha miyop oluyor…

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Miyopiyi kontrol altına almak için kullanılan yöntemler:

Düşük doz atropin göz damlası

Düşük doz atropin, miyopi ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla 5-18 yaş arasındaki çocuklarda kullanılıyor. Damlalar her gece yatmadan önce göze damlatılıyor. Atropin damlaları, yan etki olarak göz çevresinde kızarıklık ve kaşıntı yapabiliyor.

Çevresel defokus kontakt lensler

Bu kontakt lensler 6-12 yaş arası miyop çocuklarda kullanılıyor. Bu özel kontakt lensin farklı odak alanları mevcut. Farklı odakların göz büyümesini yavaşlattığı ve miyopiyi sınırlandırdığı düşünülüyor.

Miyopiyi kontrol altına almak mümkün

Ortokeratoloji (Orto-K)

Ortokeratoloji, çocuğun gece boyunca taktığı bir kontakt lens... Ortho-K olarak da adlandırılan bu lensler uyurken gözün kornea (şeffaf) tabakasını düzleştiriyor. Bu sayede, ertesi gün kontakt lenssiz net görüş sağlanıyor.

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Ortho-K lenslerin takılması görüşü yalnızca kısa bir süre için iyileştiriyor. Lens takmayı bıraktığınızda kornea yavaş yavaş normal şekline dönüyor ve miyopluk geri geliyor.

Ortho-K lenslerde enfeksiyon riski mevcut... Ayrıca normal kontakt lenslerle karşılaştırıldığında takılması daha zor ve daha sık doktor kontrolü gerektiriyor.

Miyopi kontrol gözlükleri

Farklı odaklarla özel cam tasarımlarına sahip bu gözlükler, miyopi ilerlemesini yavaşlatabiliyor.

Miyopiyi yavaşlatmak için şunları yapabilirsiniz

• Çocuğunuzun dışarıda daha fazla zaman geçirmesini sağlayın.
• Bilgisayarlarda veya diğer dijital cihazlarda ekran süresini sınırlayın.
• Ekran başında geçirilen süre ile dışarıda geçirilen süre arasında denge kurarak çocuğunuzun miyopisini kontrol altına alabilirsiniz.

 

#Miyopi#Miyopi Kontrol Gözlükleri#Miyopi Farkındalık
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