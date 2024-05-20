Obezite ve hamilelik

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“Obezite gebelikte anne için gestasyonel diabet, hipertansiyon, pre-eklampsi, prematürite, ölü doğum, kougenital anomaliler, makrozomi, doğum sonrası bebekte de obezite nedeni olabilir. Obezite gebelerde hem vajinal hem sezeryan doğumlarda risk artışı vardır. Atoni kanamaları ve omuz diztosileride görülür. Anestezi açısından da obezite gebelerde epidural veya spinal anestezi uygulamalarında zorluklar vardır. Gebelik öncesi kilo verilmeli, gebelik sürecinde sıkı kilo takibi ve diyet uygulanmalıdır. Obezite Diabet, Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi, Kardiovasküler hastalıklara neden olur. Obez gebelerde NTD ( Nöoraltüp defekti) oranı yaklaşık 2 kez artmıştır. Folik asit günde 400 mcg kullanılmasının bir yararı olup olmadığı da bilinmemektedir. Yine obez kadınlarda Trizomy 21 (Down Sendroumu) riski de artmıştır. Özetle obezite kilo takibi, diyet, eğer diyabette varsa endokrinoloji konsültasyonu uygulanmalı. Bu gebelerde damarlarda tıkanma (Tromboemboli) riskini önlemek için antikoagülan başlanmalıdır. Gebelikte ağırlık kaybı uygun değildir. Beden kitle indexi yüksek olan kadınları gebelik öncesi kilo vermeye özendirmek ve sonra gebe kalmaları önerilir. Böylece birçok sorun önlenmiş olur. Obezitede tansiyon ve şeker tarama testleri yapılması da önemlidir.