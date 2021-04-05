Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Bir dönüm noktasında olabilirsiniz!



Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve saat 16:30’da Ay, Kova burcuna geçiyor. Hayata olumsuz bir çerçeveden bakan insanlar sadece çevrelerindekini bunaltıp sıkmakla kalmayıp aslında en büyük kötülüğü kendilerine yapıyorlar. Bir kişi, olumlu bir düşünceyi 4-7 saniye aklında tutarken, henüz gerçekleşmemiş bir olay için saatlerce, günlerce, hatta bir ömür boyu kaygı duyabiliyor.



Bugün hayatınız da dönüm noktası olacak olaylar içerisine ilerleyebilirsiniz. Kendinizi ruhsal anlamda köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Ha bugün ha yarın diye düzenlemeye çalıştığınız konularınız artık net bir şekil alıyor.

5 Nisan Koç burcu yorumu

İş hayatınızda bu kadar özverili olmanıza rağmen karşı tarafın saygısız bir davranışı sizi çileden çıkarmasın.

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5 Nisan Boğa burcu yorumu

İletişiminize duygularınızla yön vermek isteyebilirsiniz.

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5 Nisan İkizler burcu yorumu

Arkadaşlığınızın ilişki seviyesine taşınması sizlere tanıdık bir duyguyu hatırlatacaktır.

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5 Nisan Yengeç burcu yorumu

Eski yaralarınız ya da umutsuzluklarınız tekrar aklınıza gelmesin. Artık siz eski siz değilsiniz.

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5 Nisan Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda yapısal bir değişikliğe gidebilirsiniz. Zamanın gerisinde kaldığınızı düşünerek çalışma prensiplerinizi modernize ediyorsunuz.

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5 Nisan Başak burcu yorumu

Yeni fikirlerinizi somutlaştırmak adına birtakım görüşmeler yapabilirsiniz.

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5 Nisan Terazi burcu yorumu

Yeniden eski günlere dönmek için elinizden geleni yapacaksınız.

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5 Nisan Akrep burcu yorumu

İş hayatınızdaki yenilikler sizleri başka bir güç denemesine götürebilir.

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5 Nisan Yay burcu yorumu

Finansal konularınıza duygusal yaklaşmanız sizleri biraz zorlamaktadır. Riski minimalize etmek için mantığınızı da kullanmalısınız.

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5 Nisan Oğlak burcu yorumu

Ortaklarınızla tartışmalar yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Çözüme odaklı olmayı seçin.

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5 Nisan Kova burcu yorumu

Yapmak istediklerinizi gerçekleştirirken sürekli bir şeyler unutmanız projenin eksiklikler ile ilerlemesine neden olabilir.

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5 Nisan Balık burcu yorumu

İnsanlara yaptıklarınızın karşılığını görmek için uygun bir günde değilsiniz. Beklentilerinizi bugün sıfırlayın.

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