Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yaptığınız şeye odaklanın.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bugüne odaklanın. İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin. Odak noktanızın yaptığınız iş olması sizi başarıya götüren yolda en büyük sihriniz olacaktır. Ana odaklanın. Yaptıklarınızın tadını çıkarın.

29 Kasım Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda bugün titiz olacaksınız. Küçük ayrıntılara dikkat ederek odak noktanızı değiştiriyorsunuz.

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29 Kasım Boğa burcu yorumu

Düşüncelerinize duygularınızı karıştırdıkça konular içinden çıkılmaz bir hal alıyor olabilir.

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29 Kasım İkizler burcu yorumu

Aşk hayatın resmiyet kazanıyor. Geleceğe yönelik düşüncelerini ailen ile paylaşıyorsun.

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29 Kasım Yengeç burcu yorumu

Duygularınız hissettikleriniz konusunda hızlı cevap vermenizi öneriyor olabilir.

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29 Kasım Aslan burcu yorumu

Sorumluluğu paylaştığınız kişilerin sizlere yanlış tutumda bulunması aranızdaki bağları koparacaktır.

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29 Kasım Başak burcu yorumu

Bugün en fazla kendinize tahammülünüz kalmıyor.

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29 Kasım Terazi burcu yorumu

Kurduğunuz hayallerin gerçekleşmediğini görmek sizleri duygusal olarak sarsıyor.



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29 Kasım Akrep burcu yorumu

Sosyal hayattan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşüncelere dalmak için yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz.

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29 Kasım Yay burcu yorumu

Yeni bir gelecek planı hazırlıyorsunuz. Duygusal kararlar almamaya özen gösterin.

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29 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınıza tahammül edemeyerek mesafe koymak isteyebilirsiniz.

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29 Kasım Kova burcu yorumu

Maddi yatırımlarınızı değerlendirmek için kararsızlık yaşayabilirsiniz.

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29 Kasım Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde kendinizi yol ayrımında hissediyorsunuz.

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