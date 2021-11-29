Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 29 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 28 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 29 Kasım Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 29 Kasım Pazartesi günlük burç yorumlarınız..."
Yaptığınız şeye odaklanın.
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bugüne odaklanın. İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin. Odak noktanızın yaptığınız iş olması sizi başarıya götüren yolda en büyük sihriniz olacaktır. Ana odaklanın. Yaptıklarınızın tadını çıkarın.
29 Kasım Koç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda bugün titiz olacaksınız. Küçük ayrıntılara dikkat ederek odak noktanızı değiştiriyorsunuz.
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29 Kasım Boğa burcu yorumu
Düşüncelerinize duygularınızı karıştırdıkça konular içinden çıkılmaz bir hal alıyor olabilir.
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29 Kasım İkizler burcu yorumu
Aşk hayatın resmiyet kazanıyor. Geleceğe yönelik düşüncelerini ailen ile paylaşıyorsun.
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29 Kasım Yengeç burcu yorumu
Duygularınız hissettikleriniz konusunda hızlı cevap vermenizi öneriyor olabilir.
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29 Kasım Aslan burcu yorumu
Sorumluluğu paylaştığınız kişilerin sizlere yanlış tutumda bulunması aranızdaki bağları koparacaktır.
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29 Kasım Başak burcu yorumu
Bugün en fazla kendinize tahammülünüz kalmıyor.
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29 Kasım Terazi burcu yorumu
Kurduğunuz hayallerin gerçekleşmediğini görmek sizleri duygusal olarak sarsıyor.
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29 Kasım Akrep burcu yorumu
Sosyal hayattan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşüncelere dalmak için yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz.
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29 Kasım Yay burcu yorumu
Yeni bir gelecek planı hazırlıyorsunuz. Duygusal kararlar almamaya özen gösterin.
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29 Kasım Oğlak burcu yorumu
Yakın arkadaşlarınıza tahammül edemeyerek mesafe koymak isteyebilirsiniz.
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29 Kasım Kova burcu yorumu
Maddi yatırımlarınızı değerlendirmek için kararsızlık yaşayabilirsiniz.
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29 Kasım Balık burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde kendinizi yol ayrımında hissediyorsunuz.