Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Sağduyulu ol.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. İlişkini mercek altına alıyorsun ve tüm problemleri ortaya sunuyorsun. Bunu bugün yapma. Moral ve motivasyonunu ilişkin içinde suçlamalarla sürdürmemelisin. Bugün bu konforu ararken parasal anlamda kendinizi biraz zorlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Ekonomik anlamda kendinizi biraz daha fazla düşünmelisiniz.

29 Ağustos Koç burcu yorumu

Gerçeklerle yüzleşmeli ve olayı bütünü ile değerlendirmelisiniz. Parasal konularda eliniz biraz olsun rahatlıyor olabilir.

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29 Ağustos Boğa burcu yorumu

Hedeflediğiniz başarı için ilk kurallarınız kararlılık ve inancınız olmalıdır. Devamında gelecek iyi gelişmeler bunlara bağlı çalışmalarınızla gerçekleşecektir.

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29 Ağustos İkizler burcu yorumu

Hayallerinizi düşünüp hedeflerinizi belirlemeniz için ideal bir gün. Yeni projeler başlatabilir ya da yeni ortaklıkla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz.

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29 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Bugün fikir ve görüşleri kabul ettirmek konusunda başarılı bir gün yaşayabilirsiniz. Açık sözlü ifadelerinizi dolayla olarak sunmanız iyi olabilir.

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29 Ağustos Aslan burcu yorumu

Cömert tavırlarınız ve cesaret aşılayan yanınızla günün kazananı olabilirsiniz. Yaklaşımlarınız bazı değişimleri önünüze serebilir.

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29 Ağustos Başak burcu yorumu

Bazı planlarınızın ertelenmesi üzerine yeni planlar ve hedeflere yönelmelisiniz. Zamanınızı üzülmek ya da düşünmek yerine kendinizi hareket geçirerek kullanmalısınız.

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29 Ağustos Terazi burcu yorumu

Kontrol altında tutmakta zorladığınız konu ya da konularda takıntılı tavırları kenarda bırakmalısınız. Hırsınız yerine uzlaşmacı yönünüzü aktif hale getirmenizde fayda var.

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29 Ağustos Akrep burcu yorumu

Güçlüsünüz ve bunu ispat etmek için başkalarının üzerinde baskı kurmanız yanlış bir yöntem olabilir. Haksız duruma düşmemek için dikkat etmelisiniz.

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29 Ağustos Yay burcu yorumu

Sizin dışınızda gelişen konularda sakinliğinizi korumalısınız. Sınırları zorlamamak, işlerinizi yolunuza koymanıza yardımcı olacaktır.

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29 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Her konuşana cevap vermek zorunda değilsiniz. Üst düzey görüşmeleriniz için ideal bir gün. Gizli kalmış bazı olayları öğrenebilirsiniz.

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29 Ağustos Kova burcu yorumu

Yüksek beklenti beraberinde bir o kadarda yoğun bir alınganlık getirebilir. Empatiye tutunmalı ve aşırıya kaçan duygusal tepkilerden uzak durmalısınız.

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29 Ağustos Balık burcu yorumu

Kulağınıza gelecek bir bilgiyle üstlerinizle karşı karşıya gelebilirsiniz. Dengeleri lehinize kurmanız kariyeriniz için faydalı olacaktır.

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