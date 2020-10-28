Günlük Burç Yorumları: 28 Ekim Çarşamba Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Çelişkilerden uzak durun.

Ay, balık burcunda ilerliyor ve 15:00’da ay koç burcuna geçiyor. İçsel bir huzursuzluk ve hangi yönün daha iyi olduğundan emin olamama duygusu yaşıyor olabilirsiniz. Gereksiz sorularla zamanınızı mahvetmeyin. Anın güzelliğini yaşayın. Her şey sonunda olacağına varır. Bugün sözlerinize ve davranışlarınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

28 Ekim Koç burcu yorumu

Objektif bakmayı denediğinizde ve empati kurduğunuzda birçok sorunu çözüme kavuşturduğunuzu göreceksiniz.

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28 Ekim Boğa burcu yorumu

Farklı alanlar da deneyim kazanma isteğiniz sizleri yeni bir çevreye doğru götürüyor olabilir.

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28 Ekim İkizler burcu yorumu

Bırakın konuşması gereken konuşsun. Sizlerin umursamazlığı en büyük ders olacaktır.

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28 Ekim Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki olgun davranışlarınız üst yetkilileriniz tarafından takdir edilecektir. Sahiplenme duygunuz bugün çok yüksek olabilir.

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28 Ekim Aslan burcu yorumu

Bazen bırakmak gerekir her şeyi. Bırakıp gözden kaybolmasını beklemek gerekir. Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır.

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28 Ekim Başak burcu yorumu

Şehir değişikliği konusunda partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Gelecek planınızı birlikte değerlendirmeniz size farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

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28 Ekim Terazi burcu yorumu

Duygularınız çelişkili bir kararda yanlış seçeneği işaretleyebilir. Yanlış olduğunu fark edince silip doğruyu işaretlemelisiniz.

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28 Ekim Akrep burcu yorumu

Yeniden başlamak adına özür dilese de sizleri ikna etmesi zor olacaktır. Kırgınlığınızın geçmesi için zamana ihtiyacınız vardır.

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28 Ekim Yay burcu yorumu

Hayal kurmak güzeldir fakat ona bağlı kalmak yaralayıcıdır. Sizler umutlarınızı gerçeğe dönüştürmek için çaba göstermelisiniz.

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28 Ekim Oğlak burcu yorumu

Yoğun stresli yaşantınızda kendinize gerekli özeni göstermelisiniz. Çalışma ve iş hayatı bir yere kadar sizinle ama sağlık her an sizinle yürüyecektir.

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28 Ekim Kova burcu yorumu

Sizlerin hayatına müdahale eden her kim olursa olsun eleştirebilirsiniz. Eğer düşünceleri sizlerin iyiliği içinse değerlendirmeniz de yarar olabilir.

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28 Ekim Balık burcu yorumu

İlişkinizde destekleyici etkiler bugün sizlerin yanında olacaktır. Küçük tartışmaları önemsemeden mutluluğunuza gölge düşmesine izin vermemelisiniz.

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