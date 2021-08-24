Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 24 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 24 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 24 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 24 Ağustos Salı günü burç yorumlarınız..."
Fedakarlığınızı kendinize yöneltin.
Ay Balık burcunda ilerliyor ve saat 21.57'de Koç burcuna geçiyor. Olmayan şeyleri oldurma ısrarı insanları birbirinden soğutur. İyi bir aşk için, iyi bir partner için, iyi bir iş için 'iki' iyi taraf gerekir. Sonucu birden fazla kişiyi ilgilendiren hiçbir mücadele tek bir insanın emeğiyle sürmez. Eğer bunu bir güç birliğine döndüremiyorsanız kendinizi bu baskıdan kurtarmalısınız.
24 Ağustos Koç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda daha verimli sonuç almak için ekip arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
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24 Ağustos Boğa burcu yorumu
Kendi çabanızla kurduğunuz düzene başkalarının müdahalesi söz konusu olabilir.
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24 Ağustos İkizler burcu yorumu
Bazı insanlarla gerçek hislerinizi paylaşmak istemeyebilirsiniz.
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24 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Yeni tanıştığınız insanlarda ilk önce güven arayabilirsiniz.
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24 Ağustos Aslan burcu yorumu
İkili ilişkileriniz ile kaynaklarınızı değerlendirmek isteyeceksiniz.
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24 Ağustos Başak burcu yorumu
Sezgileriniz sizi olası bir soruna karşı önlem almaya itebilir.
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24 Ağustos Terazi burcu yorumu
Çalışma ortamınızdaki düzen konusunda arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz.
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24 Ağustos Akrep burcu yorumu
Günü çocuklarınızla sportif faaliyetlere ayırabilirsiniz.
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24 Ağustos Yay burcu yorumu
Ailenizle aranızda duygusal görüşmeler gerçekleşebilir.
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24 Ağustos Oğlak burcu yorumu
İletişiminizde yanlış kelimeleri tercih etmek sizi zor duruma düşürebilir.
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24 Ağustos Kova burcu yorumu
Kişisel ihtiyaçlarınızı tamamlamak için alışverişe çıkabilirsiniz.
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24 Ağustos Balık burcu yorumu
Kendinizi keşfederken mutluluğunuzu paylaşmak isteyeceksiniz.