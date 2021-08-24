Günlük Burç Yorumları: 24 Ağustos Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Fedakarlığınızı kendinize yöneltin.

Ay Balık burcunda ilerliyor ve saat 21.57'de Koç burcuna geçiyor. Olmayan şeyleri oldurma ısrarı insanları birbirinden soğutur. İyi bir aşk için, iyi bir partner için, iyi bir iş için 'iki' iyi taraf gerekir. Sonucu birden fazla kişiyi ilgilendiren hiçbir mücadele tek bir insanın emeğiyle sürmez. Eğer bunu bir güç birliğine döndüremiyorsanız kendinizi bu baskıdan kurtarmalısınız.

24 Ağustos Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda daha verimli sonuç almak için ekip arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

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24 Ağustos Boğa burcu yorumu

Kendi çabanızla kurduğunuz düzene başkalarının müdahalesi söz konusu olabilir.

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24 Ağustos İkizler burcu yorumu

Bazı insanlarla gerçek hislerinizi paylaşmak istemeyebilirsiniz.

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24 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Yeni tanıştığınız insanlarda ilk önce güven arayabilirsiniz.

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24 Ağustos Aslan burcu yorumu

İkili ilişkileriniz ile kaynaklarınızı değerlendirmek isteyeceksiniz.

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24 Ağustos Başak burcu yorumu

Sezgileriniz sizi olası bir soruna karşı önlem almaya itebilir.

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24 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki düzen konusunda arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz.

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24 Ağustos Akrep burcu yorumu

Günü çocuklarınızla sportif faaliyetlere ayırabilirsiniz.

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24 Ağustos Yay burcu yorumu

Ailenizle aranızda duygusal görüşmeler gerçekleşebilir.

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24 Ağustos Oğlak burcu yorumu

İletişiminizde yanlış kelimeleri tercih etmek sizi zor duruma düşürebilir.

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24 Ağustos Kova burcu yorumu

Kişisel ihtiyaçlarınızı tamamlamak için alışverişe çıkabilirsiniz.

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24 Ağustos Balık burcu yorumu

Kendinizi keşfederken mutluluğunuzu paylaşmak isteyeceksiniz.

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