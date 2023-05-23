Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Duygunu ve aklını aynı yerde buluştur.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Keşfetmek nedir? Kimsenin görmediğini görebilmektir. Herkesin gördüğünü görürsen zaten bir farkın kalmaz. Seçimler bu yüzden vardır. İnsanı en zorlayan şey "Doğru karar mı veriyorum, buna çaba harcamaya ya da zaman harcamaya değer mi?" sorusudur. Cevabından emin olduğun şeyler için mücadele etmekten vazgeçme. Eğer cevaptan emin değilsen de kendine doğru cevabı bulduracak soruları sor.

Motivasyon Sözü: “Mucizeler en beklemediğin anda karşına çıkabilir. Yeter ki olduğuna inanmaktan vazgeçme.”RJ Palacio

23 Mayıs Koç burcu yorumu

Size yakışmadığını ya da sizi tamamlamadığını düşündüğünüz durumlar karşısında aşırı tepki gösterebilirsiniz.

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23 Mayıs Boğa burcu yorumu

İş seçimi ya da değişimi gibi durumlarda önünüze bazı fırsatlar gelebilir.

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23 Mayıs İkizler burcu yorumu

Her zaman izlediğinizden farklı bir yol izlemenin size hiçbir şey kaybettirmeyeceğini unutmayın.

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23 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Karar alırken hangi kriterleri kullanmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz.

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23 Mayıs Aslan burcu yorumu

İçinizde taşıdığınız duygulara bir yön vermek isteyebilirsiniz.

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23 Mayıs Başak burcu yorumu

Bu hayatta size neyin iyi geldiğini, neyin gerekli olduğunu düşünebilirsiniz.

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23 Mayıs Terazi burcu yorumu

İnsanların sizi nasıl gördüğü ve tanımladığı üzerine kafa yorabilirsiniz.



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23 Mayıs Akrep burcu yorumu

Bu hayatta size neyin fayda sağladığını düşünmelisiniz.

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23 Mayıs Yay burcu yorumu

Ekonomik açıdan eksiklerinizi düşünebilirsiniz.

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23 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Ortaklıklar kurmak ve işinizi bu yönde geliştirmek adına fikirleriniz olabilir.

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23 Mayıs Kova burcu yorumu

Bugün evinizden ya da rahat hissettiğiniz başka bir yerden çalışmak isteyebilirsiniz.

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23 Mayıs Balık burcu yorumu

Çocuklarınızın davranışları üzerinde sizin ne derece etkili olduğunuzu düşünmelisiniz.

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