Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

22 Eylül Koç burcu yorumu

Sevgi ile kurulan bağlar kolay kolay koparılamaz, sizler de koparmaya çalışmamalısınız. İlişkileriniz de benmerkezciliği bir kenara bırakarak, partnerinizi anlamaya çalışmalısınız.

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22 Eylül Boğa burcu yorumu

İlişkinizde derin konular gün yüzüne çıkabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Sert ve soğuk davranışlarınız partneriniz tarafından eleştirilebilir.

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22 Eylül İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Eski partneriniz tekrar denemek için adım atmak istese de sizlerden çekiniyor olabilir. Kararınızı vermelisiniz.

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22 Eylül Yengeç burcu yorumu

Yoğunluklara karşı kendinize bir nefeslik pencere açmalısınız. Zaman sizin için akması gerektiğini ancak siz isterseniz öğrenecektir. Hayallerinizden umudunuzdan asla vazgeçmemelisiniz.

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22 Eylül Aslan burcu yorumu

Davranışlarınızda ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Geçmiş konular karşınıza yeniden gelebilir. Spekülasyonlara karşı sakin davranışlar sergileyerek herkesi şaşırtmalısınız.

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22 Eylül Başak burcu yorumu

Zihniniz oldukça stratejik çalışıyor olabilir. Projelerinizi gerçekleştirirken bütün dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

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22 Eylül Terazi burcu yorumu

Şifalanma sizden başlarsa çevreniz aileniz iş arkadaşlarınız dalga şeklinde şifalanacaktır. Yalnız kalmak sizlere iyi gelecektir.

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22 Eylül Akrep burcu yorumu

İlişkinizde hassas olabilirsiniz. Alınganlık yapmak yerine hislerinizi ifade etmenin yolunu bulmalısınız. Partneriniz siz anlatmadan duygularınızı bilemeyebilir.

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22 Eylül Yay burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamın şartlarına uyum sağlamalısınız. Hareketleriniz ve düşünceleriniz kabul görmüyorsa değişime açık davranışlar sergilemelisiniz. Siz isterseniz yapabilirsiniz.

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22 Eylül Oğlak burcu yorumu

Beklediğiniz terfi bugün sizlere gelebilir. Yalnız bir yaşam sürüyorsanız dostlarınız vasıtası ile hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Geçmiş ön yargılarınızı bir kenara bırakıp yeniden başlayacak gücü kendinizde bulmalısınız.

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22 Eylül Kova burcu yorumu

Kariyeriniz farklı bir alana doğru evriliyor olabilir. Geçmişe bir sünger çekip yeni çalışma alanınıza doğru başarılarla dolu bir hayatı seçebilirsiniz.

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22 Eylül Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınız sorununuzun olduğunu düşünüp çalışmalarınıza katılmak istemeyebilirler. Geçmiş maddi harcamalarınızı yeni yeni toparlıyor olabilirsiniz. Dengenin bozulmaması için dikkatli harcama yapmaya özen göstermelisiniz.

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