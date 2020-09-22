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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 22 Eylül günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Eylül Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 22 Eylül’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 22 Eylül 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."

22 Eylül Koç burcu yorumu

Sevgi ile kurulan bağlar kolay kolay koparılamaz, sizler de koparmaya çalışmamalısınız. İlişkileriniz de benmerkezciliği bir kenara bırakarak, partnerinizi anlamaya çalışmalısınız.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Boğa burcu yorumu

İlişkinizde derin konular gün yüzüne çıkabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Sert ve soğuk davranışlarınız partneriniz tarafından eleştirilebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Eski partneriniz tekrar denemek için adım atmak istese de sizlerden çekiniyor olabilir. Kararınızı vermelisiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Yengeç burcu yorumu

Yoğunluklara karşı kendinize bir nefeslik pencere açmalısınız. Zaman sizin için akması gerektiğini ancak siz isterseniz öğrenecektir. Hayallerinizden umudunuzdan asla vazgeçmemelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Aslan burcu yorumu

Davranışlarınızda ölçüyü kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Geçmiş konular karşınıza yeniden gelebilir. Spekülasyonlara karşı sakin davranışlar sergileyerek herkesi şaşırtmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Başak burcu yorumu

Zihniniz oldukça stratejik çalışıyor olabilir. Projelerinizi gerçekleştirirken bütün dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Terazi burcu yorumu

Şifalanma sizden başlarsa çevreniz aileniz iş arkadaşlarınız dalga şeklinde şifalanacaktır. Yalnız kalmak sizlere iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Akrep burcu yorumu

İlişkinizde hassas olabilirsiniz. Alınganlık yapmak yerine hislerinizi ifade etmenin yolunu bulmalısınız. Partneriniz siz anlatmadan duygularınızı bilemeyebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Yay burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamın şartlarına uyum sağlamalısınız. Hareketleriniz ve düşünceleriniz kabul görmüyorsa değişime açık davranışlar sergilemelisiniz. Siz isterseniz yapabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Oğlak burcu yorumu

Beklediğiniz terfi bugün sizlere gelebilir. Yalnız bir yaşam sürüyorsanız dostlarınız vasıtası ile hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. Geçmiş ön yargılarınızı bir kenara bırakıp yeniden başlayacak gücü kendinizde bulmalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Kova burcu yorumu

Kariyeriniz farklı bir alana doğru evriliyor olabilir. Geçmişe bir sünger çekip yeni çalışma alanınıza doğru başarılarla dolu bir hayatı seçebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Eylül Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınız sorununuzun olduğunu düşünüp çalışmalarınıza katılmak istemeyebilirler. Geçmiş maddi harcamalarınızı yeni yeni toparlıyor olabilirsiniz. Dengenin bozulmaması için dikkatli harcama yapmaya özen göstermelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

21 Eylül Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...21 Eylül Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...
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