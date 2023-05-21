Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hırsını koruyan hayalini kazanır.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Saat 10.09’da Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Mars-Plüton karşıtlığı gerçekleşiyor. Şunu bilmelisin karşındaki hep aynı insandı. Onu bir canavara sen dönüştürdün. Sadece artık sen daha tahammülsüzleştin, kendi değerinin daha farkındasın ve ne istediğini daha iyi biliyorsun. Sen oldurmaya çalıştın... Bu ikisi arasındaki farkı kaybetme. Tahammülünü kaybetme!

Motivasyon Sözü: “İnsan her şeyden öte ne düşündüğünün ürünüdür. Neyi düşünürse, o olur.” Mahatma Gandi

21 Mayıs Koç burcu yorumu

Yoğun bir iletişim trafiğiniz olabilir.

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21 Mayıs Boğa burcu yorumu

Ekonomik açıdan şanslı sayılabilecek bir gündesiniz.

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21 Mayıs İkizler burcu yorumu

Kendi motivasyonunuzu kendinizin sağladığı bir gün olabilir.

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21 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Bazı sorunların ortaya çıkması, dedikodu ve söylentilere maruz kalmak size huzursuzluk verebilir.

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21 Mayıs Aslan burcu yorumu

Çevrenizle vakit geçirmek, fikirlerinizle dikkat çekmek ve parlamak adına iyi bir gün olabilir.

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21 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendinizi görmek istediğiniz yerle ilgili tüm sorular cevap bulabilir.

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21 Mayıs Terazi burcu yorumu

Yer değişikliği yapmakla ilgili soru işaretleriniz silinebilir.



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21 Mayıs Akrep burcu yorumu

Gelir gider yönetimi konusunda zorlanıyorsanız çözüm bulmanız kolaylaşabilir.

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21 Mayıs Yay burcu yorumu

İkili ilişkiler önem ve hız kazanabilir.

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21 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Gündelik yaşantınızı düzenlemek için bugün tüm işlerinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz.

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21 Mayıs Kova burcu yorumu

Hayattan keyif almak adına yüksek bir beklentini olabilir.

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21 Mayıs Balık burcu yorumu

Rahat etmek, özgür hissetmek isteyebilir ve evinizde de buna göre bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.

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