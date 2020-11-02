Günlük Burç Yorumları: 2 Kasım Pazartesi Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Dolunay haftasına başlıyoruz. Kararlı olun!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor, saat 13.00’de ikizler burcuna geçiyor. Bugün kendinizi yeni bir işe başlamak için yeterince güçlü hissetmiyorsanız erteleyin ama verdiğiniz kararlardan dönmeyin. Yaşamınızdaki olayları belirli bir perspektifte tutmaya çalışın.

2 Kasım Koç burcu yorumu

Kendinizi çok fazla yormayın. İş hayatınızdaki manipülasyonlara aldırış etmeyin. Şu sıralar evinizin düzeni ile ilgilenmek size çok iyi gelebilir.

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2 Kasım Boğa burcu yorumu

Yavaş adımlarla olsa da yürümeye başlamak ve ilerlemek sizlere yeni bir yol kazandıracaktır. Gitmesi gerekenleri bırakın gitsin.

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2 Kasım İkizler burcu yorumu

Kimliğinize ve doğanıza uygun özgürce hareket etmelisiniz. Bugün bazı konularda kendinizi toparlama kararı almalısınız.

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2 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sizler sadece işinize odaklanarak farklı yapılanmalar içerisine girmemelisiniz. Geçmiş konuları tekrar açmak isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız.

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2 Kasım Aslan burcu yorumu

Somut adım atmadan önce eğrisini doğrusunu iyice tartmalısınız. Bazı çözümler size yeni sorunlar getirebilir.

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2 Kasım Başak burcu yorumu

Harcamalarınızı dengeye getirmediğiniz sürece tekrarlanması muhtemeldir. Bugün yatırımsal konularla kafanızı karıştırmayın.

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2 Kasım Terazi burcu yorumu

Sizler için uçlarda yaşamak kolay olmasa da kariyerinizde artık hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Biraz daha sabırlı olursanız bazı kayıpları yeniden kazanabilirsiniz.

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2 Kasım Akrep burcu yorumu

Çizginizden ödün vermeden çalışmanıza devam etmeniz herkese ders niteliğinde mesaj verecektir. Partnerinizle yaşadığınız iş anlaşmazlıkları sizi engelliyor olabilir.

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2 Kasım Yay burcu yorumu

Belki de öğrendiğiniz bazı gerçekleri birilerinin yüzüne vurmak için acele ediyorsunuz. Bugün bu tavır dışında olmalısınız. Sabit fikirli olmak yerine çalışma ortamınızda daha mesafeli olmalısınız.

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2 Kasım Oğlak burcu yorumu

Geçmişi bırakarak sevginizi doyasıya yaşamaya çalışmalısınız. Kopamadığınız bir ilişki içindeyseniz bu sizi ruhsal olarak bazı çıkmazlara sokabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve çıkmaz sokaklara girmeyin.

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2 Kasım Kova burcu yorumu

Yaptığınız fedakarlığın hiçe sayılması sizleri üzüyor olsa da sabırlı olmanız daha doğru olacaktır. Hemen tepki vermek bir zekâ göstergesi değildir.

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2 Kasım Balık burcu yorumu

Bugün destek almak için ailenizle konuşmalısınız. Hata yapmış olabilirsiniz. Beklenmedik sonuçlar doğmuş olabilir. Problem daha fazla büyümeden önüne set çekmelisiniz.

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