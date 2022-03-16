Günlük Burç Yorumları: 16 Mart 2022 Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayal kırıklıkları yaşayabilirsin

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Güvenlik duygun bugün seni telaşlı yapabilir. Süreci yönetebilmek için planların özensiz olabilir. Bu kaosu yönetirken insanlara karşı daha hoşgörülü olmaya çalış ve hayatın kusurlarını kabul et. Akışa güven. Huzur ve güvenlik sağlamak isterken bazı şeyleri inkâr edip, acılarınızı uyuşturmayın. Duygusal zorluklarla başa çıkmak için önce güçlü bir bedene ihtiyacınız var. Bugün gerçekten özlem duymak istediğin ve tam olarak ulaşamayacağın bir şey olabilir. Hatta tanımlayabileceğin bir özlem hissedebilirsin. Biraz daha sabırlı olursanız daha iyi bir şekilde anlaşacağınız birisiyle iletişim kurabilirsiniz, ancak bu kısa geçiş sırasında, karamsar ve hassas hissedebilirsiniz.Bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bunları daha öncede yaşadınız. Hayatınız mahvolmuş gibi davranmayın.Hemen devam edin. Dolunaya doğru ilerlediğimiz şu günlerde her şeyin daha fazla netlik kazanacağı zamanlardasınız.Merhametinizi koruyarak kendinizi savunmayı öğrenme zamanındasınız.

Motivasyon sözü: “Yeterince cesaretiniz varsa her şey mümkündür.” J. K. Rowling

16 Mart Koç burcu yorumu

Harekete geçmek için ilahi bir mesaj bekliyorsunuz.

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16 Mart Boğa burcu yorumu

Güzel bir sürprizle güne başlıyorsunuz.

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16 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışmalarınıza farklı bir yön arayışınız olacaktır.

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16 Mart Yengeç burcu yorumu

Yorgunluğunuzu üzerinizden atamıyorsunuz.

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16 Mart Aslan burcu yorumu

Düşüncelerinizin değiştiğini gözlemliyorsunuz.

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16 Mart Başak burcu yorumu

İkili ilişkinizde hatalarınızdan dolayı özür dileyeceksiniz.

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16 Mart Terazi burcu yorumu

Düşüncelerinizde noktaladığınız şeyleri fiziken sonlandırmakta zorlanıyorsunuz.



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16 Mart Akrep burcu yorumu

Çocuklarınıza iyi bir gelecek kurmak için harekete geçiyorsunuz.

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16 Mart Yay burcu yorumu

Geçmiş bir konuyu sonlandırmak için harekete geçeceksiniz.

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16 Mart Oğlak burcu yorumu

İletişim sorunları yaşadığınız kişiler özür dilemek için sizinle görüşmek isteyecekler.

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16 Mart Kova burcu yorumu

Kendinize olan güveniniz iletişiminize yansıyor.

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16 Mart Balık burcu yorumu

Karakterinize uygun ilişkiyi bulduğunuzu hissediyorsunuz.

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