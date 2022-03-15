MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Astroloji Haberleri Astro Gündem Haberleri Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 15 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 15 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 15 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 15 Mart 2022 Salı günlük burç yorumları..."

Yeni bir işe atılmaktan korkmayın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 13.55’ten sonra Aslan burcunda boşlukta ilerliyor. Ay ve Satürn karşıtlığı ise hayalini kurduğun şeylere ulaşabilmek için konfor alanından çıkman gerektiğinin mesajını veriyor. Bugün her zorluğu fırsat olarak gör. Toplum içinde yaşayan insanlar olarak problem çözme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bir toplumda yaşıyorsak elbet ki sorunlarımız olacaktır. Bizlerin görevleri kendi içimizdeki iç görüyü kaybetmeden ve hızlı problem çözerek umudumuzu hep ayakta tutmayı başarmamızdır. Zaman zaman gururumuzu kırıcı, ruhumuzu incitici veya hala neden aynı duyguları yaşadığımızı kendimize sorgulatıcı olabiliyoruz. Şuan inançlarınızı kaybetme ya da umutsuz bir hayatın içinde olduğunuzu düşünme zamanı değil.

Motivasyon sözü: Aslında çoğu insan gerçeği bulmakta zorluk çekmez, ancak duydukları ilk hikayeyi kabul etmeye daha yatkındırlar.” Tukidides

15 Mart Koç burcu yorumu

Üzerinizde duygusal baskı hissediyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Boğa burcu yorumu

Aile baskısına karşı çalışma ortamınızda vakit geçirerek üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. 

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı sıcak davranışlarınızı bugün askıya alacaksınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Yengeç burcu yorumu

Ekonomik zorluklar gelecek için güven duymanızın önüne geçiyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkinizde bazı şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Başak burcu yorumu

Duygularınızı doğru şekilde ifade edemediğinizi hissediyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Terazi burcu yorumu

Planlamalarınızın dışında bir şey yaşamaktan korkuyorsunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üstleriniz ile gerginlikler yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Yay burcu yorumu

Bilgi yönünden kendinizi eksik hissediyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Oğlak burcu yorumu

Maddi kayıp endişesi içerisindesiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Kova burcu yorumu

Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Mart Balık burcu yorumu

Düzenlenmesi gereken konuları ertelediğinizi fark ediyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi