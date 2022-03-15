Günlük Burç Yorumları: 15 Mart 2022 Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir işe atılmaktan korkmayın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 13.55’ten sonra Aslan burcunda boşlukta ilerliyor. Ay ve Satürn karşıtlığı ise hayalini kurduğun şeylere ulaşabilmek için konfor alanından çıkman gerektiğinin mesajını veriyor. Bugün her zorluğu fırsat olarak gör. Toplum içinde yaşayan insanlar olarak problem çözme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bir toplumda yaşıyorsak elbet ki sorunlarımız olacaktır. Bizlerin görevleri kendi içimizdeki iç görüyü kaybetmeden ve hızlı problem çözerek umudumuzu hep ayakta tutmayı başarmamızdır. Zaman zaman gururumuzu kırıcı, ruhumuzu incitici veya hala neden aynı duyguları yaşadığımızı kendimize sorgulatıcı olabiliyoruz. Şuan inançlarınızı kaybetme ya da umutsuz bir hayatın içinde olduğunuzu düşünme zamanı değil.

Motivasyon sözü: Aslında çoğu insan gerçeği bulmakta zorluk çekmez, ancak duydukları ilk hikayeyi kabul etmeye daha yatkındırlar.” Tukidides

15 Mart Koç burcu yorumu

Üzerinizde duygusal baskı hissediyorsunuz.

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15 Mart Boğa burcu yorumu

Aile baskısına karşı çalışma ortamınızda vakit geçirerek üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

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15 Mart İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı sıcak davranışlarınızı bugün askıya alacaksınız.

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15 Mart Yengeç burcu yorumu

Ekonomik zorluklar gelecek için güven duymanızın önüne geçiyor.

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15 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkinizde bazı şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz.

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15 Mart Başak burcu yorumu

Duygularınızı doğru şekilde ifade edemediğinizi hissediyorsunuz.

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15 Mart Terazi burcu yorumu

Planlamalarınızın dışında bir şey yaşamaktan korkuyorsunuz.



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15 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üstleriniz ile gerginlikler yaşayabilirsiniz.

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15 Mart Yay burcu yorumu

Bilgi yönünden kendinizi eksik hissediyorsunuz.

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15 Mart Oğlak burcu yorumu

Maddi kayıp endişesi içerisindesiniz.

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15 Mart Kova burcu yorumu

Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz.

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15 Mart Balık burcu yorumu

Düzenlenmesi gereken konuları ertelediğinizi fark ediyorsunuz.

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