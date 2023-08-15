Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos 2023 Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Birisi topu size atarsa, tutmak zorunda değilsiniz.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Hayatına düzen kurmak için nelerden vazgeçtiğin bir an içinde gözünün önünden film şeridi gibi geçecektir. Yaşamın derinliklerinde yatan ana mesajları çözmek için yüksek efor sarf etmeyi bırakarak aslında anda kalmanın hayat olduğunu kavrayacaksın. Herhangi bir konuda suçlanırsan buna açıklama yapmak zorunda olmadığını fark et.

Motivasyon Sözü: Kurallara uyarak yürümeyi öğrenemezsin. Yaparak ve düşünerek öğrenirsin. (Richard Branson)

15 Ağustos Koç burcu yorumu

Kendinize bir süredir zaman ayırmadığınızı düşünürseniz bunda haklılık payınız olabilir.

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15 Ağustos Boğa burcu yorumu

Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

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15 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendi işinizde olmak, kendi alanlarınızda hareket etmek sizi motive edebilir.

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15 Ağustos Yengeç burcu yorumu

İstekleriniz hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak konusunda sizi kaygılandırabilir.

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15 Ağustos Aslan burcu yorumu

Tempoyu düşürmek için iyi bir gün olabilir.

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15 Ağustos Başak burcu yorumu

Birinin yarasını sarmak, ihtiyacı olana el uzatmak sizin temel değerlerinizden olabilir.

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15 Ağustos Terazi burcu yorumu

Amacınızdan sapmadığınız sürece durmanızın ya da başka konularla ilgilenmenizin bir zararı olmayacaktır.



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15 Ağustos Akrep burcu yorumu

Yorucu ve uzun uğraşlar gerektiren işlerinizi parçalara bölebilirsiniz.

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15 Ağustos Yay burcu yorumu

Yaratıcılığınızı zorlamak daha iyisini çıkarmanıza yardımcı olsa da bundan keyif almanızı engelleyebilir.

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15 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Bugünü bir milat saymak isteyebilirsiniz.

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15 Ağustos Kova burcu yorumu

Ortaklarınızla alacağınız bazı kararlar iş konusunda birtakım yenilikleri beraberinde getirebilir.

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15 Ağustos Balık burcu yorumu

Güne dinç başlamak kadar bunu gün boyu sürdürmek de önemlidir.

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