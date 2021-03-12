Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Cuma Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Doğru ölçüyü aldığınızdan emin olun.

Ay Balık burcunda ilerliyor. Zaman zaman duygular arasında kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Yoga veya meditasyon yapın, zihninizi berraklaştırın. Huzuru bulun ve sevgiye bağlanın. Bazen ne yöne gideceğinizi bilemeyebilir, hatta bir yönünüzün olmadığını bile düşünemeyebilirsiniz. Sizi harekete geçirecek, kesin bir karara varmanızı sağlayacak bir destek bekliyorsanız, bunun için biraz durulmanız ve teslim olmak üzerine düşünmeniz gerekebilir. Bu süre zarfını nelere sahip olduğunuzu, bunlarla neler yapabileceğinizi anlamaya çalışmakla geçirin. Doğru ölçüyü doğru malzemeyle alabilirsiniz. Doğru ölçüde olduğunuzdan emin olmalısınız. Hep duyduğunuz o “dönüşüm” kelimesi hayatınıza somut bir şekilde tezahür ettiğinde buna hazırlıklı olmak, bu dönemin hasarını daha rahat onarabilirsiniz. Yarın gerçekleşecek olan yeni aya doğru yeniliklerle hazırlık yapın.

12 Mart Koç burcu yorumu

Sessiz ve içe kapanık geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanmanız sizi karamsar düşüncelere itebilir.

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12 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizle duygularınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlandığınız konulara dostlarınızın yaklaşımları aklınızda şimşekler çakabilir.

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12 Mart İkizler burcu yorumu

Kariyer alanınızda duygusal vakitler geçirebilirsiniz. Ani duygu durum değişiklikleri günü tamamlamanızda sizlere zorluk çıkarabilir. Baş ağrısı ya da migren gibi sorunlarınız tetiklenebilir.

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12 Mart Yengeç burcu yorumu

Günlerinizin hep aynı geçmesinden sıkılmış olabilirsiniz. Alacağınız karar ile kendinize seyahat programı belirleyebilirsiniz. Ya da bir yerlere gidip yalnız kalma istediğiniz tetiklenebilir.

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12 Mart Aslan burcu yorumu

Alacak ve verecek gibi parasal konularınızda duygusal kararlar alıp ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. İlerde pişman olacağınız bir karar almamalısınız.

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12 Mart Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusallığınızı yansıtabileceğiniz bir gün olacaktır. Sevginiz için özverili davranışlarda bulunuyorsunuz.

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12 Mart Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızda alınganlık yapabilirsiniz. Her konunun olumuz sebebi olarak kendinizi görmeniz sizlerin yanlış adımlar atmanıza neden olabilir.

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12 Mart Akrep burcu yorumu

Yeteneklerinizi kullanarak üretime geçmek isteyebileceğiniz iş alanlarına hız vermek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi hayata geçirirken kimseden destek beklemiyorsunuz.

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12 Mart Yay burcu yorumu

Aile yapınızın kişiliğinize uygun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Köklerinizi inkar etmek gibi bir düşünce sizleri gelecekte yalnız kalacak bir noktaya itebilir.

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12 Mart Oğlak burcu yorumu

Zihniniz alınganlık yapabilir. Çevrenizin eleştirilerine gereğinden fazla üzülebilirsiniz. Hata yaparak ve üzülerek döngünüzü kıramazsınız. Artık değişiyorsunuz.

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12 Mart Kova burcu yorumu

Finansal konularınızda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Alışveriş yapmak veya yapmamak konusunda tereddüt yaşamanız ihtiyaçlarınızın ertelenmesine neden olabilir.

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12 Mart Balık burcu yorumu

Duygusal olabileceğiniz bir gün olacaktır. Sezgileriniz de güçlenerek haberci rüyalar görebilirsiniz. İlişkilerde kendinizi değersiz ve umutsuz hissetmek sizin seçiminiz olacaktır.

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