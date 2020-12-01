Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Salı Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Her duyduğunuza inanmayın.

Ay, ikizler burcunda ilerliyor. Koskoca bir yılı sonlandırmaya doğru adım adım ilerliyoruz. Bugün kendi duygularınızla temasa geçin, başkalarıyla ilgilenmek yerine kendinize zaman ayırmalısınız. Zihninden geçen düşünceleriniz, planlarınızı uygulamak yerine biraz daha demlenmesini beklemeyi seçin. Bugün ay tutulması sonrası ilk gün. Gerçekler bir bir ortaya çıkacaktır. Sadece bu sen istediğin zaman olmayabilir. Bu durumun seni sinirli biri yapmasına izin vermemelisin. Su akar yolunu bulur.

1 Aralık Koç burcu yorumu

Kafanızda kurduklarınızın ne kadar doğru olduğunu düşünmek yerine yeni ve güçlü iletişimin temelini atabilirsiniz.

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1 Aralık Boğa burcu yorumu

Kaynaklarınızı kullanma şeklinizde bazı düzenlemeler yapmak ya da yeni tercihler üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz.

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1 Aralık İkizler burcu yorumu

Can sıkıntısı ve yetersizlik hissinin ağır bastığı duygusal bir gün içinde olabilirsiniz.

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1 Aralık Yengeç burcu yorumu

Şu an işler istediğiniz gibi gitmiyor görünebilir ama bilinçaltınızdaki olumsuz senaryoyu bir kenara bırakarak işlerinizi ilerletmeye devam etmelisiniz.

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1 Aralık Aslan burcu yorumu

Yüzyılın pandemisinde olduğumuzu ve mümkün oldukça az kişiyle temas etmemiz gerektiğini unutmayın.

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1 Aralık Başak burcu yorumu

İş ortamınızda size hitap etmediğinizi düşündüğünüz bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu anlarda tepkinizi açıkça ama makul şekilde dile getirmek, hissettiğiniz baskıyı azaltacak ve bir kalkan görevi üstlenecektir.

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1 Aralık Terazi burcu yorumu

Hayallerinizi ve isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Yapmanız gereken tek şey sizi buna götürecek hamleleri yapmak olacaktır.

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1 Aralık Akrep burcu yorumu

İsteklerinizi hayata geçirirken fiziki ve ekonomik koşulları göz ardı etmemeniz, kuracağınız yeni alanlar konusunda size yardımcı olacaktır.

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1 Aralık Yay burcu yorumu

Çevreniz bu durumu hoşgörüyle karşılayacaktır ancak yine de pozitif düşüncelerinize odaklanarak toparlanmalısınız.

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1 Aralık Oğlak burcu yorumu

Gündelik işlerinizin yoğunluğu her yere yetişme hali ve dolayısıyla fazla hareketlilik getirebilir.

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1 Aralık Kova burcu yorumu

Hayatın monotonluğunu bir şeyler düşünüp üreterek kırmaya çalıştığınız bir gündesiniz. İş hayatınızda önemli bir başarıya bugün adım atmak üzere olabilirsiniz.

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1 Aralık Balık burcu yorumu

Bugün önceliklerinizin başına kendinizi koymalısınız. Ailenize ve sevdiklerinize olan bağlılığınız, kendinizi ihmal etmenize sebep olmamalıdır.

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