Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?

Yeni güne başlamaya farklı bir bakış açısı getiren Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş, Teve2 ekranlarında yayınlanan Derya Baykal’la Gülümse programında, güne mutlu başlamak için neler yapmamız gerektiği ile ilgili önemli tüyolar paylaştı.



Güne iyi bir şekilde başlamak için öncelikle gece uykusuna iyi hazırlanmamız gerekir. Çünkü gece uyuyacağımız ve sabah uyandığımız an, bilinçaltımızın en açık olduğu zaman dilimidir.



Bu nedenle o esnada etrafımızdaki her şey çok önemli. Aynı zamanda, gece uyumadan kendi kendimize kurduğumuz cümleler, olumlu düşünceler, bütün gece bizimle birlikte olacağından, uyumaya çalışırken kendimizi iyi düşüncelere yoğunlaştırmamız gerekir. “Kendimi çok seviyorum, kesinlikle güvendeyim, her şey çok daha iyi olabilir” şeklindeki cümlelerle birlikte uyumaya çalışın.



Hatta yanınızda partneriniz varsa, ona uyumadan önce sevginizi ifade eden cümleler söylemeyi ihmal etmeyin. Aynı şekilde ondan da alacağınız güzel reaksiyonlar, sakin ve mutlu bir uykuya geçiş süreci sağlar. Unutmayın ki güne pozitif başlamanın yolu, verimli bir uykudan geçer.