MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Sağlıklı Yaşam Haberleri İyi Yaşam Haberleri Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?
Geriİyi Yaşam Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?
İyi Yaşam
Fotoğraf: Teve2

Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güne Mutlu Başlamak İçin Neler Yapmalıyız?
Abone Olgoogle-news

"“Bazı günlerde, hele hele kış aylarındaysak, sıcacık yataktan kalkmak bile o kadar zor gelir ki… Bırakın güne başlamayı, gözümüzü açmamak için son dakikaya kadar çalar saatimizi erteleriz.”"

Yeni güne başlamaya farklı bir bakış açısı getiren Kişisel Gelişim Uzmanı Can Aydoğmuş, Teve2 ekranlarında yayınlanan Derya Baykal’la Gülümse programında, güne mutlu başlamak için neler yapmamız gerektiği ile ilgili önemli tüyolar paylaştı.

Güne iyi bir şekilde başlamak için öncelikle gece uykusuna iyi hazırlanmamız gerekir. Çünkü gece uyuyacağımız ve sabah uyandığımız an, bilinçaltımızın en açık olduğu zaman dilimidir.  

Bu nedenle o esnada etrafımızdaki her şey çok önemli. Aynı zamanda, gece uyumadan kendi kendimize kurduğumuz cümleler, olumlu düşünceler, bütün gece bizimle birlikte olacağından, uyumaya çalışırken kendimizi iyi düşüncelere yoğunlaştırmamız gerekir. “Kendimi çok seviyorum, kesinlikle güvendeyim, her şey çok daha iyi olabilir” şeklindeki cümlelerle birlikte uyumaya çalışın.

Hatta yanınızda partneriniz varsa, ona uyumadan önce sevginizi ifade eden cümleler söylemeyi ihmal etmeyin. Aynı şekilde ondan da alacağınız güzel reaksiyonlar, sakin ve mutlu bir uykuya geçiş süreci sağlar.  Unutmayın ki güne pozitif başlamanın yolu, verimli bir uykudan geçer.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi