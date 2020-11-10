Gülüş Tasarımı Uygulaması Nedir, Nasıl Yapılır?

‘Kişiye özel’

Gülüş tasarımı, doktorluk ile sanatın beraber uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü yenilemektir. Burada kişiye özel tabiri çok önemli. Çünkü amacımız herkese standart bir gülüş tasarımı yapmak değil kişiye özel, doğal görünümlü bir sonuç almak.

Arka dişlerini kaybetmiş olan kişilerin arka dişlerine ve yanaklara yapılacak destek ile gülüş estetiği sağlanabilir. Öte yandan gülüş tasarımında diş ve diş etinin birbiriyle uyumu da oldukça önemlidir. Diş ile diş etinin aynı oranda görünmesi gerekir.

Nasıl yapılıyor?

Hastanın yüz şekli, ten rengi, güldüğünde oluşan dudak şekli gibi bir takım kriterleri kaydederek hekim buna göre bir takım çalışmalar yapar. Hastaya ait birçok diş formu, diş boyu, birkaç diş dizilimi öncesinden tespit edilip, laboratuvar ortamında bir takım çalışmalar gerçekleştirilerek prova yapılır. Birçok seçenekli çalışma yapılarak dişler hastaya uygulanmış gibi kişinin fotoğrafı üzerinde çeşitli modellemeler yapılır. Hasta ve hekim bu çalışmalar doğrultusunda karşılıklı olarak hangi model ve hangi renk olacağına birlikte karar verir.

Hollywood starlarının izinde

Hollywood Gülüşü, dişlerin görünürlüğünün artırarak ve dudakları daha hacimli göstererek kişilerin Hollywood yıldızları gibi gülmesini amaçlayan bir tedavi. Özellikle önde yer alan iki dişin biraz daha uzatılarak daha genç bir görünüm sağlanıyor. Görünümünde pozitif etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de bu tip uygulamalar.