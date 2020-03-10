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GeriGüzellik Reçeteleri Gözenek Sıkılaştırıcı Maske Tarifi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Gözenek Sıkılaştırıcı Maske Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Gözenek Sıkılaştırıcı Maske Tarifi

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Gözenek Sıkılaştırıcı Maske Tarifi
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"Cilt bakımı için doğanın gücünden faydalanmaktan daha güzel bir şey var mı? Satılan kozmetik ürünlere güvenmiyor ya da çok maliyetli buluyorsanız, gözeneklerinizi sıkılaştırmak için vereceğimiz tariften faydalanabilirsiniz."

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kil

½ çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kaba ekleyin ve pürüzsüzleşene kadar karıştırın. Ardından yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca kurumasını bekleyin, soğuk su ile durulayın. Bu maske sayesinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve siyah noktalarınız azalacak.

Bu tarz tarifleri uygulamadan önce bir uzmandan onay almayı ihmal etmemenizi de hatırlatalım.

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