Gözenek Sıkılaştırıcı Maske Tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kil

½ çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kaba ekleyin ve pürüzsüzleşene kadar karıştırın. Ardından yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca kurumasını bekleyin, soğuk su ile durulayın. Bu maske sayesinde gözenekleriniz sıkılaşacak ve siyah noktalarınız azalacak.

Bu tarz tarifleri uygulamadan önce bir uzmandan onay almayı ihmal etmemenizi de hatırlatalım.